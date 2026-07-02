96년생: 용기 없는 사람은 소극적 삶이다. 84년생: 스스로 풀어지도록 차분히 기다릴 것. 72년생: 애인 만나 즐거운 시간이다. 60년생: 서방에서 돈이생기는 운이다. 48년생: 이.정씨가 도움을 주는 운이다. 36년생: 정확한 입장표명을 하는 날이다.

97년생: 우연히 소득이 생기니 즐겁다. 85년생: 한고비 넘기며 곧 좋은 소식 있다. 73년생: 한발 뒤로 물러서 생각하라. 61년생: 발빠른 움직임이 요구된다. 49년생: 순풍에 돛을 달고 움직이다. 37년생: 금전문제는 해결하는 것이 좋다.

98년생: 상하관계가 돈독하면 위기를 극복한다. 86년생: 자통차 대여업 금융업은 광고에 성과가 있다. 74년생: 화를 내거나 급하게 하지말자. 62년생: 도덕성을 잃게 되는 경우가 있다. 50년생: 함께 하는 사람들과 마찰은 피하라. 38년생: 금전으로 신경쓰는 운이다.

99년생: 사업이나 장사는 길운의 시점을 찾자. 87년생: 가까운 사람에게 점수 따놓을 필요 있다. 75년생: 좀더 크게 생각하길 바란다. 63년생: 신중한 태도를 갖추는 것이 좋다. 51년생: 폭넓은 지식과 과감하게 행동하자. 39년생: 지출이 늘어날 조짐이 있다.

00년생: 시간이란 기다리지 않고 흘러간다. 88년생: 참석해야 할 곳은 만사 접어두고 하라. 76년생: 일에 상상은 절대 금물이다. 64년생: 마음을 편히 먹길 바란다. 52년생: 남방에 일은 순조롭다. 40년생: 서방에 만난사람은 도움이 된다. 28년생: 멀리 있는 가족에 통신이 온다.

01년생: 언뜻 보면 여러 길이 열려 있는 듯하다. 89년생: 탁 트인 공간을 찾아 앞일을 구상해보라. 77년생: 부동산업 금융업 건축업은 광고에 성과가 있다. 65년생: 일이 빗나가도 동요하자 말자. 53년생: 승부에 집착하는것은 금물이다. 41년생: 더없이 편안한 운이다. 29년생: 의도적으로 속이면 실패한다.

02년생: 동방으로 움직이는 것은 피하는 것이 좋다. 90년생: 진행 중인 중계 일로 수익 따를 운. 78년생: 자신의 존재를 의식하지 말자. 66년생: 돈 거래에 괴로움이 따른다. 54년생: 자신의 힘으로 해결하는 운이다. 42년생: 인간관계를 새롭게 하라. 30년생: 큰 성공은 인내와 노력을 요한다.

03년생: 바닥에서 서성이지 말고 높은 곳에 올라가라. 91년생: 어느 방향으로도 자신에게 이롭다. 79년생: 새로운 사람을 만나는 운이다. 67년생: 여성은 좋은 남자을 만난다. 55년생: 동료와 분위기을 맞추어라. 43년생: 매매는 기다리는 것이 좋다. 31년생: 베풀면 언젠가 덕이 온다.

04년생: 힘들수록 어깨를 활짝 펴고서 걸어 나가라. 92년생: 기회가 있을 때 최선을 다하고 보라. 80년생: 피부미용 화장품 네일업은 광고에 성과가 있다.. 68년생: 왠만하면 사람을 믿지말라. 56년생: 끈기와 인내심을 잃지 마라. 44년생: 이성과 같이 어울리는 운이다. 32년생: 모든 시선이 자신에게로 쏠리는 날.

05년생: 남의 사생활을 덮어주는 것은 바람직하다. 93년생: 어려움 속에 한 가닥 광명이 비칠 운. 81년생: 분위기에 빠지지 않음이 좋다. 69년생: 복잡한 일은 힘을 모아라. 57년생: 지나간 시간에 얽매이지 말라. 45년생: 일을 정확하게 결정하자. 33년생: 모든 시선이 자신에게로 쏠리는 날.

06년생: 경거망동한 행동은 화를 부를 수 있다. 94년생: 충분히 고심했다면 생각대로 진행하라. 82년생: 몸이 고되도 마음은 편하다. 70년생: 일은 순조롭게 진행되는 운이다. 58년생: 대인관계에 경청하는 운이다. 46년생: 금전적인 소득이 따른다. 34년생: 믿는 도끼에 발등 찡는 객이다.

95년생: 동방에서 오는 이는 일을 가져온다. 83년생: 의류업 가구업 서점문구업은 광고에 성과가 있다. 71년생: 술 욕심을 버릴 때이다. 59년생: 건강에 주위하고,식중독을 피하자. 47년생: 환상을 못버리면 자신을 잃는다. 35년생: 마음이 좁은사람은 효율성이 약하다.

백운철학원