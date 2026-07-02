흥행돌풍 ‘LG 스탠바이미2 맥스’ 글로벌 출격

화면 40% 커진 32형 디스플레이

내장 배터리 4시간30분간 작동

북미 이어 佛·伊·대만 순차 출시

LG전자가 이동식 스크린 ‘LG 스탠바이미2 맥스’(사진)를 글로벌 시장에 출시한다. LG전자는 국내서 확인된 ‘LG 스탠바이미2 맥스’의 흥행세를 주요 국가로 확산해 글로벌 이동식 스크린 시장의 주도권을 강화할 방침이다.



LG전자는 이달 미국과 캐나다를 시작으로 8월 프랑스와 이탈리아, 대만 등 북미·유럽·아시아 주요 국가에 ‘LG 스탠바이미2 맥스’를 순차 출시한다고 1일 밝혔다.



‘LG 스탠바이미2 맥스’는 지난 4월 국내에 먼저 출시됐다. LG전자 온라인 브랜드샵에서 진행한 출시 기념 라이브 방송에서는 57만명이 동시접속해 초도 물량 200대가 45분 만에 완판됐다.



이 제품은 기존 27형 대비 약 40% 커진 32형 터치 디스플레이를 탑재했다. 4K UHD 해상도를 지원해 이동식 스크린에서도 선명한 시청 경험을 제공한다.



이동성과 사용 편의성도 강화했다. 내장 배터리 용량도 전작보다 늘어 전원 연결 없이 최대 4시간30분 사용할 수 있다. 화면부는 버튼 하나로 스탠드와 분리할 수 있어 태블릿 PC처럼 활용할 수 있고, 가로·세로 화면 전환도 지원한다.



콘텐츠 경험도 넓혔다. 스탠바이미 시리즈 최초로 아트 콘텐츠 서비스 ‘LG 갤러리 플러스’를 탑재해 5000점 이상의 예술 작품을 감상하며 생활공간을 갤러리처럼 연출할 수 있다.



LG전자는 2021년 첫 스탠바이미를 시작으로 2023년 ‘스탠바이미 GO’, 지난해 ‘스탠바이미2’를 잇따라 선보이며 이동식 스크린 제품군을 확대해왔다.



업계에서는 스탠바이미 시리즈가 침실·주방·개인 공간에서 쓰는 보조 스크린 수요를 넓힌 제품군이라는 평가가 나온다. 이충환 LG전자 디스플레이사업부장 부사장은 “더 큰 화면과 향상된 화질, 강화된 이동성을 원하는 고객의 목소리를 담아 완성한 ‘LG 스탠바이미2 맥스’를 앞세워 글로벌 이동식 스크린 시장 리더십을 더욱 공고히 할 것”이라고 말했다.