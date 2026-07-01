코스닥, 부실기업 퇴출·승강제 도입 등 체질 개선 돌입

시장 출범 30주년 기념식



“투명하고 공정한 시장 질서 확립”

동전주 상장폐지 요건 강화 시행

우량·대표기업 선별 투자자 보호



국민연금 “단기간 매도 폭탄 없다”

출범 30주년을 맞은 코스닥이 신뢰 회복을 위한 시장 개편에 박차를 가한다. 부실기업 퇴출에 속도를 내고, 우량기업 육성을 위한 승강제(세그먼트 제도) 도입으로 근본적인 체질 개선에 돌입한다.

1일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 열린 코스닥 30주년 기념행사에서 이억원 금융위원장(왼쪽 다섯 번째) 등 참석자들이 기념 세리머니를 하고 있다. 왼쪽부터 김세완 자본시장연구원장, 송병준 벤처기업협회장, 오기형 더불어민주당 코리아프리미엄 K자본시장특위위원장, 정은보 한국거래소 이사장, 이 위원장, 이동훈 코스닥협회장, 김학균 VC협회장, 황선오 금융감독원 부원장. 연합뉴스

한국거래소는 1일 서울 여의도 콘래드호텔에서 ‘코스닥시장 30주년 기념식’을 열고 이 같은 내용의 코스닥시장 로드맵과 신규 제도 추진 방향을 발표했다.



정은보 거래소 이사장은 개회사에서 “전례 없는 자본시장 호황에도 대기업에서 중소벤처기업, 코스피에서 코스닥으로 선순환하는 동반 성장의 구조는 아직 뿌리내리지 못하고 있다”며 “30년 전 벤처 시장을 개척한 도전 정신과 결기로 코스닥 시장구조를 개혁하고, 투명하고 공정한 시장 질서를 확립해야 한다”고 강조했다.



이날 발표를 맡은 최지우 거래소 코스닥시장본부 상무는 코스닥의 취약점으로 시장 신뢰 저하, 시장 가치 저평가를 들었다. 그는 “부실기업이 시장에 잔존해 불공정거래의 수단으로 악용되는 사건이 반복되며 코스닥이 ‘믿고 투자하기 어려운 시장’으로 인식됐다”고 지적했다. 이어 “부실기업과 우량기업이 혼재해 옥석을 가리기 어려운 구조도 시장 전체의 저평가 요인으로 작용했다”며 퇴출제도와 세그먼트 제도의 필요성을 강조했다.



이를 위한 과제로 추진된 1000원 미만 동전주에 대한 상장폐지 신설요건과 강화된 시가총액·매출액 상장폐지 요건이 이날부터 시행됐다. 거래소는 상장폐지 결정 기업이 지난해 38개에서 올해 88개까지 늘어날 것으로 예상했다.



세그먼트 제도인 가칭 ‘코스닥 셀렉트(Select)’ 도입에도 속도가 붙는다. 우량·대표기업을 선별하고, 위험기업은 별도 격리해 투자자들을 보호하겠다는 취지에서다. 구체적인 방안은 연구용역과 자문단 운영, 공청회 등을 거쳐 마련될 예정이다.



이억원 금융위원장은 “소액공모 한도 확대, 대형 투자은행(IB)의 모험자본 공급의무 등 중소·벤처기업의 자금 조달을 지원하고, 국민성장펀드의 직간접 투자를 통해 첨단전략 산업을 적극 육성하겠다”며 “2조원 이상의 세컨더리 펀드 조성 등 회수시장을 활성화해 투자-회수-재투자의 선순환 구조를 안착시키겠다”고 말했다.



한편 이날 국민연금의 국내주식 리밸런싱 유예 조치가 만료되면서 시장에서 우려했던 ‘매도폭탄’은 없었던 것으로 나타났다. 김성주 국민연금공단 이사장은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “‘리밸런싱’은 재조정이다. 너무 무겁다고 크게 덜어내면 또 어긋나기 때문에 조금씩 정교하게 해야 한다”면서 “그래서 단기간 대규모 매도가 될 수 없는 것”이라고 세간의 우려에 선을 그었다.