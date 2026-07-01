‘도하 회동’ 무산… 중재에 기대는 美·이란

양측, 카타르 통해 현안 논의 관측

이란, 美 합의이행 보고 대면 의사

WSJ “강경파와 갈등에 협상 지연”

도널드 트럼프 미국 대통령이 공언한 미국과 이란의 카타르 도하에서의 양자 회담이 결국 무산됐다.



30일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 미국과 이란은 이날 카타르 도하로 각각 대표단을 파견했으나, 직접 대면하지는 않았다. 트럼프 대통령은 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에 이란이 미국에 만나기를 요청했다면서 이날 도하에서 회동이 있을 것이라고 밝혔고, 이란은 즉각 부인했다. 마지드 빈 무함마드 알안사리 카타르 외무부 대변인은 이날 브리핑에서 이번 방문 기간 중 미국과 이란의 고위급 회담은 열리지 않을 것이라고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너. AP연합뉴스

대신 카타르를 매개로 한 간접적 소통 가능성은 여전히 존재한다. 트럼프 행정부 고위 관계자의 발언을 인용한 보도에 따르면 미국 측 최고위 협상 대표인 스티브 윗코프 미 중동 특사와 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너는 이날 도하에서 카타르 관계자들과 논의를 진행했다. 카타르 외무부 역시 셰이크 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리가 미국 측 협상단과 만나 중재 의지를 재확인했다고 전했다.



이란 역시 카타르와는 협상을 진행 중이다. 다만, 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 “내일(1일) 도하에서 예상되는 카타르와 회담은 이란의 동결자산 해제 관련 조항을 포함해 양해각서 여러 조항의 이행에 대한 논의일 뿐”이라고 직접 회담 가능성을 일축했다.



동결자산의 해제와 호르무즈해협 통제권 강화에 주력하고 있는 이란은 미국의 종전 양해각서(MOU) 이행 과정을 지켜본 후 향후 직접 회담 여부를 결정하겠다는 입장이다. 미국 월스트리트저널(WSJ)은 협상 상황을 잘 아는 관계자들의 말을 인용해 “이란 지도부는 동결된 자산 수십억달러의 해제에 주력하는 반면, 강경파 군 관계자들은 호르무즈해협에 대한 통제권을 확보하라고 압박하고 있다”면서 “이란 내부의 상반된 견해가 종전 협상 속도를 늦추고 협상 자체를 위협하고 있다”고 평가했다.