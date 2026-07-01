[인사] 국세청 외

국세청 ◆과장급 전보 △서울지방국세청 국세외수입징수관리팀장 이동현 △중부지방국세청 국세외수입징수관리팀장 정성우 △부산지방국세청 국세외수입징수관리팀장 최만석
중소기업중앙회 △자산운용본부장 노철규
소상공인시장진흥공단 ◆지역본부장급 전보 △경기남부지역본부장 변기면 △광주전남제주지역본부장 이도열 △강원지역본부장 강성한 ◆실장급 전보 △감사실장(직무대행) 강남영 △소상공인본부 로컬창업육성실장 이재형 △금융사업본부 금융정책실장 박진희 △금융사업본부 채권관리실장 조규연
한국과학기술한림원 △사무처장 김봉수
한국과학기술연구원 ◆승진 △특성분석·데이터센터장 김홍규 △강릉분원 천연물유효성최적화연구센터장 이욱빈
NH투자증권 ◆신규선임 △WM사업부 대표 이재열 △부동산인프라사업부 대표 박유신 △고객자산운용사업부 대표 조현광 ◆전보 △OCIO운용본부장 문혜경
하나증권 <승진> ◆상무대우 △법인주식영업실장 이상명
신한은행 ◆본부장 신규 선임 △자금본부장 심재휘
신한카드 <이동> ◆Hub장 △수도권1Hub장 양재용 △중부Hub장 우상수 △영남Hub장 손호규
국세청 ◆과장급 전보 △서울지방국세청 국세외수입징수관리팀장 이동현 △중부지방국세청 국세외수입징수관리팀장 정성우 △부산지방국세청 국세외수입징수관리팀장 최만석
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