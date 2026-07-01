첫 상고심 임박 尹부부, 전합회부 주목

尹 ‘체포방해’ 金 ‘주가조작’ 사건

특검법 ‘2심 이후 3개월 내’ 원칙

28일·29일 시한… 대법, 내주 결정

윤석열 전 대통령 부부에 대한 대법원의 첫 판단이 이달 말에 내려질 전망이다.

서울 서초구 대법원의 모습. 연합뉴스

1일 법조계에 따르면 윤 전 대통령의 ‘체포방해’ 사건과 김건희씨의 주가조작 등 사건의 상고심 선고 시한은 각각 이달 29일과 28일이다.



특검법은 법원이 특검 기소 사건을 우선해 처리하도록 하는 ‘6·3·3’ 규정을 뒀다. 이에 따라 1심은 공소제기일부터 6개월 이내, 2·3심은 전심 판결선고일부터 3개월 내 판결해야 한다. 대법원은 아직 두 사건의 선고기일을 정하지 않았다.



윤 전 대통령은 체포방해 사건으로 1·2심에서 각각 징역 5년과 징역 7년을, 김씨는 주가조작 등 사건으로 1심에서 징역 1년8개월에 이어 2심에서 징역 4년 벌금 5000만원을 선고받았다.



대법원이 선고 대신 두 사건을 전원합의체에 회부할지 여부도 관건이다.



법원조직법은 판례를 바꿀 필요가 있을 때나, 대법관 4명의 소부에서 재판하는 게 적당하지 않다고 인정할 때 전원합의체에서 판결하도록 정하고 있다.



다만 윤 전 대통령 부부의 이번 상고심 사건이 12·3 비상계엄과 관련한 ‘내란 본류’ 사건은 아니다. 윤 전 대통령의 ‘내란 우두머리’ 사건은 2심이 진행 중이고 김씨의 ‘매관매직’ 사건은 지난달 26일 1심이 선고됐다.



그간 형사 소추됐던 전직 대통령들이 모두 전원합의체에서 상고심 판단을 받았던 것도 아니다.



전원합의체 회부 여부는 다음주 중 결정될 것으로 보인다. 늦어도 합의기일 열흘 전까지 대법관들의 의견을 들어 정하는 것이 원칙인데, 합의기일은 통상 매월 세 번째 목요일에 열리기 때문이다. 합의기일에선 쟁점을 심리하고, 선고기일을 지정한다.



서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 윤 전 대통령의 위증 사건 항소심 첫 공판을 열었다.



쟁점은 윤 전 대통령이 한덕수 전 국무총리 재판에서 ‘국무회의를 거쳐 12·3 비상계엄을 선포할 계획’이었다고 증언한 것이 ‘단순 의견표명’에 불과한지, ‘의도적 사실 왜곡’에 해당하는지다. 원심 재판부는 전자로 판단하고 무죄를 선고했다.



내란 특검팀은 이날 재판에서 “김용현 전 국방부 장관은 여러 차례 수사받으며 국무회의 개최 계획에 대해서는 구체적 진술을 하지 않았다”고 강조했다. 윤 전 대통령 측은 “(특검팀이) 윤 전 대통령을 흠집 내고 재판부를 압박하기 위해서 한 전 총리의 일관성 없는 일부 진술을 바탕으로 기소했다”고 맞섰다.