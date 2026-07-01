추경호 대구시장 “호남권 반도체 투자 유감…대구∙경북 포기 안 해”

임기 첫날을 맞은 추경호 대구시장이 정부 주도의 호남권 반도체 대규모 투자 결정에 대해 강한 유감을 표명하면서도, 지역 첨단산업 육성 의지를 꺾지 않겠다는 뜻을 분명히 했다.

추 시장은 1일 오후 대구시청 동인청사 기자실을 찾아 관련 질문에 “정말 아쉽고 유감스럽지만, 그렇다고 대구∙경북이 반도체를 포기해선 안 된다”고 강조했다. 이어 “특정 지역 홀대와 지역 차별적 접근, 결정 과정의 투명성과 공정성 부분에 대해 여전히 문제의식을 갖고 있다”고 날을 세웠다. 다만 “단기간에 재론될 가능성은 크지 않아 보이지만, 반도체 기업 유치 구상과 꿈은 포기하지 않을 것”이라고 덧붙였다.

추경호 대구시장이 1일 대구시청 동인청사 기자실을 찾아 향후 시정 운영 방향에 대해 설명하고 있다. 대구시 제공

야당 소속 단체장으로서 대구∙경북(TK) 행정통합, 신공항 국가 사업 전환 등 핵심 공약 실현이 어렵지 않겠냐는 우려에는 정면 돌파 의지를 비쳤다. 추 시장은 “일을 관철시키기 위해 일정 부분 강하게 목소리를 낼 것”이라고 답했다. 그는 “대구시장 자리는 정치 투쟁을 하는 자리가 아닌 지역 현안을 풀어가는 ‘일하는 자리’”라며 “정치 투쟁을 하려 했으면 시장 출마를 안 하고 국회의원을 계속했을 것”이라고 선을 그었다.

그러면서도 “현안 해결을 위해 정치적 접근이 필요하다면 해법을 촉구하겠지만, 이는 정치 투쟁과 전혀 다르다”고 부연했다.

한편 추 시장은 3일 경남 진주에서 열리는 ‘영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회’ 참석 계획도 밝혔다. 추 시장은 “지방의 목소리를 듣는 자리인지 단순히 설명하는 자리인지는 모르겠으나, 거부하는 것은 정부와 일하는 데 도움이 안 된다”며 “다소 불편하고 불만스러운 자리가 될지라도 참석하겠다”고 실용적 행보를 예고했다.