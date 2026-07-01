낮보다 아름다운 동해의 밤…야간 관광 콘텐츠 강화

무릉별유천지·도째비골 등 묵호권 중심 야간 운영 확대

추암해변 미디어파사드·한섬해변 산책코스도 인기 명소

강원 동해시가 여름 휴가철을 맞아 묵호권역을 중심으로 야간 관광 콘텐츠를 강화한다.

무릉별유천지 야간 개장. 동해시

바다와 호수, 해안 경관을 활용한 다양한 야간 명소를 연계해 체류형 관광 활성화에 나선다는 계획이다.

동해시는 묵호권과 무릉별유천지, 추암해변, 한섬해변 등 권역별 특색을 살린 야간 관광 콘텐츠를 운영한다고 밝혔다.

묵호권에서는 도째비골 야시장과 묵호별빛마을, 스카이밸리 해랑전망대 등을 중심으로 밤바다와 항구 야경을 즐길 수 있다.

도째비골 스카이밸리 야경. 동해시

도째비골 스카이밸리는 다음달 17일까지 오후 9시까지 야간 운영한다. 강원 방문의 해를 맞아 입장료는 50% 할인된다.

무릉별유천지는 오는 8월 29일까지 매주 금·토요일 운영시간을 오후 10시까지 연장한다.

야간에도 알파인코스터와 스카이글라이더, 페달카약 등 주요 체험시설과 전망카페 등을 밤 10시까지 운영해 에메랄드빛 호수와 야경을 함께 즐길 수 있다.

추암해변에서는 특화 조명과 미디어파사드, 별빛 포토존 등을 갖춘 ‘추암의 여명 빛 테마파크’가 운영된다.

추암 야경. 동해시

한섬해변은 리드미컬 게이트와 빛 터널 등 야간 경관시설을 활용한 산책 명소로 시민과 관광객들에게 꾸준한 사랑을 받으며, 여름철 시원한 밤바다를 즐길 수 있는 도심형 야간 관광지로 인기를 끌고 있다.

시는 야간 관광 콘텐츠 확대를 통해 관광객 체류 시간을 늘리고 지역 상권 활성화 효과도 기대하고 있다.

김정윤 부시장은 “관광객들이 동해의 밤을 보다 다채롭게 즐기며 머무는 관광으로 이어질 수 있도록 야간 관광 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.