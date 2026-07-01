김학홍 문경시장, '도시가스 TF 설치 및 운영' 1호 결재

김학홍 경북 문경시장은 취임 첫날인 1일 도시가스 공급률을 끌어올리기 위해 '도시가스 태스크포스(TF) 설치 및 운영'을 민선 9기 1호 안건으로 결재했다.

문경시에 따르면 관내 도시가스 보급률은 56% 수준으로 경북지역 평균인 72%와 전국 평균인 85%보다 낮은 수준이다.

취임 기자간담회 갖는 김학홍 문경시장. 문경시 제공

문경시 도시가스 TF는 공급 관로 매설 예산 확보와 도로 굴착 및 인허가 절차 간소화 등 재정적·행정적 절차를 원스톱으로 해결하는 데 주력한다.

김 시장은 또 이날 취임 기자간담회를 갖고 일자리 창출 및 인구 유입, 농업 대전환, 소상공인 및 민생 회복, 스포츠 메카 위상 확립, 글로벌 체류형 문화관광 도시 조성, 촘촘한 복지와 명품 교육, 교통망 확충 및 균형발전 등 7가지 핵심 비전도 발표했다.

김 시장은 이를 위해 문경역세권 개발과 대구경북신공항 배후 지역을 연계한 종합물류단지 조성, 바이오헬스케어 첨단 기업 유치, 사과·오미자·약돌돼지 등 지역 농특산물 브랜드화, 지역화폐 유통 규모 확대 등을 추진하겠다고 밝혔다.

김 시장은 "문경시는 앞으로 투명성과 소통을 제1원칙으로 삼고 쓴소리도 시정을 바르게 이끄는 나침반으로 여기며 적극 경청하겠다"고 말했다.