李대통령 “빗장 걸린 北 대문, 열릴 때까지 계속 두드려야”

이재명 대통령은 1일 “남과 북이 서로의 체제와 주권을 존중하고, 평화롭게 공존하는 길을 반드시 찾아내겠다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 인천에서 열린 ‘제22기 민주평화통일자문회의 유라시아지역회의’에 참석해 “이제 평화를 향한 행동을 다시 시작할 것”이라며 이같이 말했다. 이 대통령은 “단단하게 빗장이 걸린 북의 대문을 계속 두드려야 된다”며 “열릴 때까지 두드리면 열리는 것 아니냐”고도 했다.
‘코리아 프리미엄 시대’를 열어가기 위해선 반드시 정전 체제를 평화 체제로 바꿔내야 한다는 뜻도 밝혔다. 이 대통령은 “취임 이후 ‘북의 체제를 존중하겠다, 흡수 통일을 추진하지 않겠다, 일체의 적대 행위도 하지 않겠다’고 일관되게 공언해 왔다”며 “이 약속을 반드시 지킬 것”이라고 다짐했다.
민주평통은 자문위원 2176명을 추가 위촉해 총 2만5000여명 규모로 확대됐다. 추가 위촉 인원은 국내 1778명, 해외 398명이다.
한편 이 대통령은 15일부터 취임 후 두 번째 부처 업무보고를 받는다. 생중계는 물론 200명 규모의 ‘국민참관단’까지 모집해 국민과의 소통면을 더 넓힌다는 방침이다.
청와대에 따르면 이번 업무보고는 15∼16일과 20∼21일 등 4일간 총 9회에 걸쳐 이뤄진다. 국무조정실과 19부·6처·18청·7위원회를 포함해 140개 공공기관이 대상이다. 지난해 말 실시했던 부처 업무보고 당시 각 부처가 보고한 내용들이 제대로 이행되고 있는지 점검하기 위한 차원으로, 구조개혁을 포함한 개혁과제, 지방주도 성장 과제, 국가 정상화 과제들에 대한 추진 상황 등이 다뤄질 예정이다.