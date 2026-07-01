배재고 야구부 전국대회 6개월 출전정지

‘혐오성 응원’ 논란… 2일 경기 몰수패

지도자·선수 개별 징계 추가 심의

혐오성 응원으로 논란을 일으킨 배재고 야구부가 전국대회 6개월 출전 정지라는 중징계를 받았다.

1일 오후 서울 강동구 배재고등학교 정문이 굳게 닫혀있다. 지난달 29일 배재고는 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주제일고와의 경기에서 스타벅스의 '5·18 탱크데이' 논란을 연상시키는 구호를 외쳤다. 이에 대한야구소프트볼협회(KBSA)는 오늘 제11차 스포츠공정위원회를 열고 배재고의 전국대회 출전 6개월 정지 중징계를 내렸다. 뉴시스

대한야구소프트볼협회는 1일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 스포츠공정위원회를 열어 배재고 야구부의 부적절한 응원 구호 연호에 대한 사실관계를 확인하고 관련자 진술 등을 종합적으로 심의했다. 협회는 이번 사안을 스포츠 정신에 반하고 경기장 질서를 문란하게 한 행위로 판단해 배재고에 전국대회 6개월 출전 정지 징계를 의결했다.



배재고는 지난달 29일 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주일고와의 경기 도중 ‘스타벅스 가야지’, ‘탱크데이’ 등 지역을 비하하는 듯한 구호와 율동으로 상대를 조롱해 거센 비난에 휩싸였다.



징계는 즉각 적용돼 배재고의 2일 청룡기 대회 순천고전은 몰수패로 결정됐다. 협회 공정위는 배재고 팀 징계와는 별도로 지도자와 선수에 대한 개별 징계는 면밀한 조사를 거쳐 대상자를 특정한 뒤 6개월 내 징계 수위를 결정하기로 했다. 또한 부적절한 응원 문화 근절과 재발 방지를 위한 후속 조치 및 제도 개선을 추진하기로 했다.