李대통령 “‘태움’은 결코 정당화할 수 없는 끔찍한 폭력…무작위 불시 기획감독 실시”

이재명 대통령은 20대 간호사가 일명 ‘태움’으로 불리는 직장 내 괴롭힘으로 목숨을 끊은 사실이 알려지자 “태움은 결코 정당화할 수 없는 끔찍한 폭력”이라며 “경찰은 이번 사건과 관련해 불법 행위가 있었는지 한 점 의혹 없이 명확히 규명해 주길 바란다”고 지시했다.

이재명 대통령. 연합뉴스

이 대통령은 1일 엑스(X)에 경기 광주의 한 병원에서 일하던 간호사가 직장 내 괴롭힘으로 퇴사 후 사망했다는 언론 보도와 관련해 “사람을 살리는 병원에서 누군가는 깊은 상처를 입고 끝내 삶을 포기하길 택했다”며 “이번 사건의 진상을 철저히 밝혀야 한다”고 강조했다. 이 대통령은 즉시 해당 병원에 대한 근로감독에 착수하고, 유사 위험이 있는 의료기관을 대상으로 무작위 불시 기획감독을 실시하겠다고 밝혔다.

이 대통령은 “무엇보다 중요한 것은 반복되는 비극의 구조를 바꾸는 것”이라며 “병원 내 조직문화와 근무환경을 근본적으로 개선하고, 의료현장의 일터혁신 컨설팅을 확대하는 한편, 직장 내 괴롭힘을 예방하고 신속히 대응할 수 있도록 제도적 보완도 추진하겠다”고 했다. 또 “누구나 안전하게 일할 권리가 있다. 누구나 존중받으며 일할 권리가 있다”며 “지극히 당연한 이 권리가 일터에서 지켜질 수 있도록 정부의 책임을 다하겠다”고 약속했다.