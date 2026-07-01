지방세시스템 12시간 만에 정상화…납기연장은 유지

전남광주통합특별시 출범과 인천시 행정체제 개편을 반영하는 과정에서 장애가 발생했던 지방세정보시스템이 약 12시간 만에 정상화됐다. 다만 시스템 장애로 연장된 지방세 신고·납부 기한은 예정대로 오는 7일까지 유지된다.

행정안전부는 1일 오후 8시50분부로 지방세 정보시스템 서비스가 정상화됐다고 밝혔다.

앞서 행안부는 이날 오전 9시부터 지방세 납부시스템인 위택스 장애로 온·오프라인 지방세 업무 처리가 지연되고 있다고 밝혔다. 이에 따라 지방정부 민원창구와 무인민원발급기, 위택스, 정부24 등을 통한 지방세 신고·신청과 제증명 발급 서비스가 중단됐다.

행안부는 전남광주통합특별시 출범과 인천시 행정체제 개편을 반영하기 위해 지난달 30일 오후 6시부터 지방세 시스템 전환 작업을 진행했다. 하지만 시스템을 다시 가동하는 과정에서 일부 불안정 요인이 발생하면서 위택스를 비롯한 지방세 관련 민원서비스에 장애가 발생했다.

행안부는 시스템 장애로 인한 납세자 불이익을 막기 위해 모든 지방세 세목의 신고·납부 기한을 이달 7일까지 연장했다. 이미 연장된 신고·납부 기한은 시스템이 정상화된 이후에도 그대로 적용된다.

행안부는 "예정된 일정에 맞춰 서비스를 제공하지 못한 점을 송구스럽게 생각한다"며 "안정적인 서비스 제공을 위해 시스템 점검과 운영관리를 한층 강화해 동일한 사례가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

<뉴시스>