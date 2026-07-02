여주시 첫 ‘재선’ 이충우 시장 취임…“시민이 기준, 힘 있는 경제도시”

여주실내체육관서 ‘의전 최소화’ 시정 출범식…시민대표 6인과 공동선언 낭독

1호 결재로 ‘원도심 도시재생’·‘경로당 반찬 지원’ 서명…민생 우선 행보 시동

李 시장 “여주 성장을 시민 행복으로…현장서 답 찾는 선순환 구조 정착시켜야”

2013년 시(市) 승격 이후 최초의 ‘재선 시장’이라는 타이틀을 얻은 이충우 경기 여주시장이 1일 취임하며 민선 9기 시정의 막을 올렸다. 이 시장은 거창한 의전을 생략한 채 시민을 주인공으로 내세운 출범식을 치른 뒤 현장 중심의 민생 행보에 고삐를 바짝 쥐었다.

여주시는 1일 오전 여주실내체육관에서 시민과 기관·단체 관계자 등 3000여명이 참석한 가운데 ‘민선 9기 여주시정 출범식’을 열었다고 밝혔다.

이충우 여주시장이 1일 여주실내체육관에서 열린 민선 9기 시정 출범식에서 취임 선서를 하고 있다. 여주시 제공

이번 행사는 권위주의적 형식을 걷어내고, 행사장 로비에 시민 참여형 메시지 보드를 설치하는 등 철저히 ‘시민 중심’으로 꾸려졌다.

출범식의 백미는 이 시장과 시민대표 6인이 함께한 공동선언이었다. 어르신, 농업인, 소상공인, 장애인, 청년, 청소년 등 각계각층을 대표해 무대에 오른 시민들은 저마다 민선 9기에 바라는 여주의 미래상을 가감 없이 발표했다.

이 시장은 이들의 제안을 경청한 뒤 함께 공동선언문을 읽으며 “시민의 목소리를 시정의 중심에 두고, 더 낮은 자세로 누구나 행복한 여주를 만들겠다”고 약속했다.

이 시장은 취임사를 통해 “최초의 재선 시장이라는 역사를 만들어주신 12만 시민께 감사드린다”며 “민선 9기는 시민의 기대를 여주의 성장으로, 여주의 성장을 시민의 행복으로 이어가는 선순환의 시간이 될 것”이라고 역설했다. 이어 “기업과 일자리가 늘어나는 힘 있는 경제도시를 구축하겠다”며 “현장이 곧 답이고 시민이 곧 기준인 행정으로 더 큰 변화와 확실한 성과를 증명하겠다”고 포부를 밝혔다.

이충우 여주시장(가운데)이 1일 여주실내체육관에서 열린 민선 9기 출범식에서 시민대표들과 만세를 부르고 있다. 여주시 제공

이 시장은 민선 8기 재임 시절 신청사 이전 잔혹사를 끝내고, SK하이닉스와의 상생협약을 끌어내며 약 2조3000억 원 규모의 투자를 유치하는 등 난제들을 풀었다는 평가를 받는다.

이날 출범식을 마친 이 시장은 곧바로 노인복지관으로 이동해 어르신 배식 봉사에 참여했다. 집무실로 돌아온 이 시장은 민선 9기 첫 공식 업무로 제1호 ‘여주시 도시재생(원도심 활성화) 추진계획’과 제2호 ‘경로당 밑반찬 지원 시범사업 추진계획’에 잇달아 서명했다.

침체한 제일시장과 경기실크 리모델링 등 원도심 활력 증진에 속도를 내는 한편, 어르신 복지와 지역 농산물 소비를 동시에 견인하는 ‘여주형 복지모델’을 우선 과제로 삼겠다는 뜻으로 풀이된다.