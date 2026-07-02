제11회 세계일보 지역·사회발전 공헌대상 후보 접수

세계일보는 지역갈등 해소로 사회발전에 기여하고, 평화통일의 초석을 놓는 데 앞장선 단체(기초·광역 지자체 등) 및 개인(기초·광역의원, NGO 공헌자)을 선발하여 시상하고자 후보자 추천을 받습니다. 본 상은 우리 사회에 팽배한 갈등과 대립, 집단이기주의를 넘어 공동체의 화합과 사회통합 노력을 진작시키기 위한 것으로, 이를 통해 평화로운 사회 구축을 위한 가치를 증진시키고 사회적 변화를 이끌어내기 위한 노력을 지속적으로 추구하고 있습니다. 이에 ‘제11회 세계일보 지역·사회발전 공헌대상’을 진행하고자 하오니 많은 참여와 성원을 기대합니다.

●시상내역: ① 평화공헌 부문 - 단체 3곳, 개인 4명(통일기반 조성, 평화문화 확산)

② 사회통합 부문- 단체 3곳, 개인 4명(상생협력 부문, 포용사회 부문)

●접수기간: 2026년 7월 6일(월) ~ 9월 7일(월)

●수상자 발표 및 시상: 2026년 9월 하순 예정

●문의처: 세계일보 지역·사회발전 공헌대상 담당자(02-2000-1682~3)