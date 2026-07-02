6월 소비자물가가 2년6개월만에 가장 큰폭으로 오르며 2개월 연속 3%대의 상승폭을 기록했다. 중동전쟁 여파로 석유류가 24.7% 올랐고, 생활물가도 2년2개월만에 가장 큰폭으로 뛰었다.

국가데이터처가 2일 발표한 ‘6월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 소비자물가지수는 119.99(2020=100)로 전년 동월 대비 3.2% 올랐다. 2023년 12월(3.2%) 이후 가장 큰 폭의 상승세다.

경기도의 한 휴게소 주유소에서 주유하는 직원의 모습. 연합뉴스

소비자물가 상승률은 올해 1∼2월 한국은행의 물가안정 목표치인 2.0% 수준에 머물렀으나, 중동전쟁이 터지며 3월 2.2%, 4월 2.6%로 상승흐름을 타기 시작했다. 이어 5월에 3.1%를 기록한 데 이어 지난달에도 3%대 물가상승률을 기록했다.

소비자물가는 석유류 가격이 끌어올리고 있다. 지난달 석유류 가격은 24.7% 오르며 전체 소비자물가를 0.93%포인트 상승시키는 효과를 냈다. 석유류 가격의 상승 폭은 러시아의 우크라이나 침공 초기인 2022년 7월(35.2%) 이후 가장 컸다. 휘발유(23.1%), 경유(33.7%), 등유(23.1%) 등의 오름폭이 두드러졌다. 석유류의 영향을 받는 공업제품도 4.4% 오르면서 전체 물가를 1.47%포인트 끌어올렸다.

자주 구매하는 품목 중심으로 구성돼 체감 물가를 나타내는 생활물가지수는 3.4% 올랐다. 생활물가는 2024년 4월(3.6%) 이후 가장 큰 폭의 오름세를 나타냈다.

‘밥상 물가’를 보여주는 신선식품지수는 0.4% 상승했다.

경제협력개발기구(OECD) 기준 근원물가 지표인 식료품 및 에너지제외지수는 2.5% 올랐다.