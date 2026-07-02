방탄소년단 '더 시티 런던', 붉은빛 물든 '런던 아이' 어떨까

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)의 도시형 축제 'BTS 더 시티 아리랑 - 런던(THE CITY ARIRANG - LONDON)'이 1일(이하 현지시간) 예상 이미지를 공개하며 기대감을 끌어올렸다.

'더 시티 런던'은 오는 4일부터 영국 런던 전역에서 펼쳐진다. 오랜 역사와 첨단 기술을 상징하는 공간 곳곳에서 방탄소년단의 이야기를 만날 수 있다.

방탄소년단 '더 시티 런던'. 하이브 제공

본격적인 개막에 앞서 프로젝트의 핵심 무대인 '런던 아이(London Eye)'와 '템스강'(River Thames) 일대의 예상 이미지가 공개됐다. 영국을 대표하는 랜드마크들이 새 앨범 '아리랑(ARIRANG)'의 상징색인 붉은빛을 입는다.

대관람차 '런던 아이'는 런던의 중심부에서 도심 전체를 조망하는 세계적인 명소다. 영국의 현대적 자부심이 집약된 이 공간은 축제 기간 동안 방탄소년단의 음악과 메시지를 전하는 매개체로 변신한다.

하이브는 "원형 구조물은 야간 피크 타임에 강렬한 붉은빛으로 타오르며 밤하늘에 화려한 궤적을 남긴다. 거대한 빛의 고리는 '아리랑'의 존재감을 또렷하게 각인시킬 것"이라고 기대했다.

영국의 문화와 역사가 흐르는 템스강 역시 '아리랑'의 무대가 된다. 일렁이는 강물 위로 '아리랑' 로고 조형물을 실은 길이 약 32m의 대형 플로팅 보트가 떠다닌다. 은은한 조명을 품은 로고는 영국의 오랜 역사를 간직한 '빅 벤(Big Ben)'의 황금빛 실루엣을 비롯한 주변 야경과 조화를 이룬다.

'아우터넷(Outernet)'에서도 방탄소년단을 만날 수 있다. 이곳은 영국 '톱 5' 명소로 꼽히는 유럽 최고 수준의 미디어 허브다. 개장 첫해인 2023년 런던에서 가장 많은 방문객을 기록했다. 핵심 공간인 '나우 빌딩(Now Building)'에서 방탄소년단의 신보 뮤직비디오가 송출된다. 바닥부터 천장까지 이어진 360도 스크린과 4층 높이의 최첨단 16K LED가 결합한 초대형 디지털 캔버스가 압도적인 몰입감을 선사한다.

주영한국문화원에서는 지난 2019년 웸블리 스타디움 공연 당시 멤버들이 착용했던 의상을 독점 공개하는 '아이코닉 룩스(Iconic Looks)' 전시와 한복 체험 등을 할 수 있는 '커넥트 라운지(Connect Lounge)'가 운영된다. 콘서트장과 런던 아이, 아우터넷, F&B 페스티벌 등을 엮어 미션을 수행하는 '8대 스탬프 랠리'는 도시 전체를 유기적으로 경험하게 한다.

한편 방탄소년단은 정규 5집 '아리랑'으로 흥행 질주를 이어가고 있다. 신보는 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'(7월4일 자) 10위에 자리해 통산 12주간 '톱 10'에 머무는 저력을 보였다. 타이틀곡 '스윔(SWIM)'은 메인 싱글차트 '핫 100' 63위에 안착했다. 14주 연속 메인 차트에 진입하는 롱런 인기를 누리고 있다.

<뉴시스>