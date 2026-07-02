공동 공간서 짖고 달려드는 반려견에 항의했더니…"치와와라 괜찮다"

한 여성이 공동 공간에서 반복적으로 달려들고 짖은 이웃 반려견에게 목줄 등 통제가 필요하다며 답답함을 드러낸 사연이 화제다.

지난달 30일 방송된 JTBC '사건반장'에는 20대 여성 A씨가 어머니와 장을 본 뒤 귀가하는 과정에서 앞집 반려견이 자신과 어머니에게 달려와 크게 짖어 놀란 일이 소개됐다.

지난달 30일 방송된 JTBC '사건반장'에는 한 여성이 공동 공간에서 반복적으로 달려들고 짖은 이웃 반려견에게 목줄 등 통제가 필요하다며 답답함을 드러낸 사연이 소개됐다. 유튜브 'JTBC' 캡처

당시 앞집은 현관문과 중문, 펫도어 모두 열어뒀고 견주는 별도로 반려견을 제지하지 않고 이름만 부르며 상황을 지켜봤다고 A씨는 주장했다.

A씨는 처음에는 이웃과 계속 마주쳐야하는 관계이니 문제 삼지 않았으나 이후 같은 일이 여러 번 반복됐다고 털어놨다.

이에 A씨는 앞집에 찾아가 "여기가 개인 마당도 아닌데 문을 계속 열어두시면 어떡하느냐" "강아지를 키우는 입장이니까 오히려 목줄을 하거나 통제해야 한다. 우리에게 달려드는 게 벌써 몇 번째냐"고 항의한 것으로 알려졌다.

이웃은 반려견이 답답할 것 같아 잠시 문을 열어뒀다며 "그쪽도 강아지를 키우면서 이 정도도 이해 못 하느냐"고 반박했다.

또한 이웃은 "이 조그마한 치와와가 달려들면 얼마나 위험하다고 그러느냐. 그쪽 개는 훨씬 크지 않느냐"며 반려견 크기를 들어 위험 정도를 낮게 여겼다.

A씨는 항의 후 자신이 예민한 사람처럼 받아들여졌다며 답답함을 표했다.

해당 사연을 접한 사건반장 패널인 최형진 평론가는 "반려견과 사람이 함께 살아가는 시대일수록 견주의 기본적인 배려가 중요하다"며 "엘리베이터나 복도처럼 공동 공간에서는 반려견을 제어하는 것이 다른 입주민을 위한 최소한의 예의"라고 했다.

또 박지훈 변호사도 "강아지가 작다고 해서 위험하지 않은 것은 아니다"라고 말하며 "반복적으로 달려들거나 짖는 상황을 방치하면 작은 사고가 큰 갈등으로 번질 수 있다"며 반려견 크기만으로 위험 여부를 판단해서 안된다고 조언했다.

<뉴시스>