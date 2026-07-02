한동훈, ‘스벅 가야지’ 배재고 중징계에…“스벅도 영업정지 안 했는데…과도한 처분”

야권 의원들 "징계 과도하다"

5·18 민주화운동을 희화화하는 응원 구호를 외쳐 논란을 빚은 배재고 야구부가 전국대회 6개월 출전 정지의 중징계를 받은 가운데, 일부 야권 의원들이 ‘과도한 처분’이라며 잇따라 비판하고 나섰다.

한동훈 무소속 의원이 1일 국회 의원회관에서 열린 국방·안보 현안 비공개 간담회에 참석하고 있다. 연합뉴스

한동훈 무소속 의원은 지난 1일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “고교야구 경기에서 5·18 광주민주화운동을 상대팀을 야유하는 소재로 삼은 것은 분명 잘못된 일”이라면서도 “어린 학생들에게 6개월 출전정지를 내린 것은 과도한 처분”이라고 밝혔다.

한 의원은 “방송에서 ‘탱크로 밀어버려야 한다’고 발언한 성인 방송인도 사과만 하고 방송 활동을 이어가고 있고, 스타벅스 역시 영업정지 처분을 받지 않았다”며 “학생들에게 지나치게 무거운 책임을 묻고 있다”고 주장했다.

국민의힘 김재섭 의원도 징계의 필요성에는 공감하면서도 수위는 지나치다고 지적했다.

김 의원은 “역사를 희화화하고 특정 지역을 낙인찍어 조롱하는 행위에 면죄부를 줄 수는 없다”면서도 “고등학생들에게 가해지는 비판의 무게는 비정상적으로 무겁다”고 말했다.

이어 “얼마 전까지는 대통령을 필두로 정부 부처가 스타벅스를 비판하더니 이제는 교육부 장관과 정치인들이 일제히 배재고 선수들을 마녀사냥하고 있다”며 “이재명 대통령도 과거 5·18을 오해했던 시절이 있었다고 밝힌 바 있다. 대통령에게 허락된 실수와 교정의 기회가 왜 배재고 선수들에게는 주어지지 않느냐”고 반문했다.

그러면서 “징벌적 낙인으로는 아무것도 바꿀 수 없다”며 “진정한 교육은 학생들이 무엇을 잘못했는지 스스로 깨닫고 반성하며 진심으로 사과하도록 이끄는 것”이라고 강조했다.

같은 당 주진우 의원은 징계 절차의 정당성에 문제를 제기했다.

주 의원은 “학교폭력 사안도 위원회를 열어 청문 절차와 변론 기회를 보장하는데 이번 사안은 하루 만에 중징계가 결정됐다”며 “절차적 보장이 부족했다"고 주장했다. 또 "상황이 다른 선수들에게 일괄적으로 같은 불이익을 주는 것은 사실상 연좌제”라며 "전국대회 6개월 출전정지는 학생 선수들의 대학 진학과 프로 진출 가능성에도 큰 영향을 미칠 수 있다”고 우려했다.

이어 “학생은 처벌보다 훈육이 우선돼야 한다”며 “학생과 학부모에게만 책임을 떠넘길 것이 아니라 교육청 역시 지도 책임을 져야 한다. 학생들에게 사회적 낙인을 찍어서는 안 된다”고 말했다.

정점식 원내대표도 “배재고 선수들이 ‘스타벅스 가야지’라는 조롱성 구호를 외친 것은 5·18 민주화운동을 비하한 측면이 있어 부적절했다”면서도 “대한야구소프트볼협회의 전국대회 6개월 출전정지 결정은 지나친 조치”라고 밝혔다.

그러면서 “전국대회 출전은 청소년 선수들에게 대학 진학과 야구 인생이 걸린 중요한 기회”라며 “조롱에 동조하지 않은 선수들도 있는데 야구부 전체에 동일한 징계를 내린 것은 과도하다”고 말했다. 이어 “교육과 지도의 책무는 있지만 아이들의 꿈을 짓밟을 권리까지 있는 것은 아니다”라며 “과도한 징계와 비난을 자제하고 협회가 출전정지 조치를 재고해 달라”고 촉구했다.

지난달 29일 고교야구 대회 도중 광주일고를 향해 '스타벅스 가야지' 응원 구호를 외쳐 논란을 빚은 배재고 야구부를 비판하는 근조 화환이 2일 서울 강동구 배재고등학교 앞에 놓여 있다. 대한야구소프트볼협회는 전날 스포츠공정위원회를 열고 배재고 야구부에 전국대회 출전 정지 6개월 중징계를 내렸다. 뉴시스

배재고 야구부는 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전에서 상대 팀인 광주제일고를 향해 “스타벅스 가야지”라고 반복해서 외쳤다. 이는 지난달 스타벅스 코리아의 이른바 ‘5·18 탱크데이’ 이벤트 논란을 연상케 하는 조롱성 구호로 논란을 불렀다.

이에 대한야구소프트볼협회(KBSA)는 1일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 ‘제11차 스포츠공정위원회’를 긴급 개최하고, 지난달 29일 청룡기 광주일고와의 경기 도중 부적절한 응원 구호를 연호한 배재고에 대해 전국대회 출전정지 6개월의 징계를 결정했다. 징계는 2일 청룡기 대회 2회전부터 즉각 적용되며, 배재고 성적은 몰수패로 기록된다.