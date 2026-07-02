삼익가구, '슬기로운 홈캉스' 여름맞이 특별전 진행

침대·매트리스·소파·식탁 등 인기 가구 특별 혜택…8월 31일까지 전국 매장서 진행

가구 전문 브랜드 삼익가구가 여름 휴가철을 맞아 집에서도 편안한 휴식을 즐길 수 있도록 '슬기로운 홈캉스'를 주제로 한 여름맞이 특별전을 오는 8월 31일까지 진행한다.

이번 행사는 침대와 매트리스, 소파, 식탁, 거실장 등 다양한 인기 가구를 최대 47% 할인된 가격에 선보이는 프로모션으로, 전국 삼익가구 매장에서 만나볼 수 있다. 일부 품목은 매장별 준비 수량 소진 시 조기 종료될 수 있다.

삼익가구는 올여름 '집에서 즐기는 나만의 바캉스'를 콘셉트로 편안한 휴식과 공간의 분위기까지 고려한 다양한 가구를 제안한다. 침실은 물론 거실과 다이닝 공간까지 시원하고 쾌적한 분위기를 연출할 수 있는 제품들을 중심으로 구성했다.

대표 제품으로는 '미첼 침대'와 '라이브 하드형 매트리스' 세트가 마련됐다. 미첼 침대는 화이트 하이그로시와 골드 포인트 디자인을 적용했으며 USB 포트와 3단 밝기 조절 LED, 넉넉한 수납공간을 갖춰 실용성을 높였다. 라이브 하드형 매트리스는 친환경 모달 원단과 7존 포켓스프링을 적용해 신체 굴곡에 맞춘 편안한 수면 환경을 제공한다.

신제품인 '젬마 침대'와 '릴리 매트리스' 세트도 함께 선보인다. 젬마 침대는 패브릭 쿠션 헤드와 디밍 조명, USB 충전 포트, 하부 수납공간을 적용해 편의성을 높였으며, 릴리 매트리스는 난연 기능을 갖춘 프리미엄 원단과 고탄성폼, 모노존 스프링을 적용해 안정적인 지지력과 편안한 사용감을 제공한다.

거실과 다이닝 공간을 위한 제품도 다양하게 준비했다. '푸탄 4인 벤치 세트'는 원목 프레임과 세라믹 상판을 적용해 내구성과 디자인을 모두 갖춘 제품이며, '오웬 4인 소파'는 천연 물소 통가죽과 볼륨감 있는 디자인으로 고급스러운 거실 분위기를 연출한다. '샤론 4인 리클라이너'와 '스퍼스 3인 리클라이너'는 편안한 착석감과 다양한 편의 기능을 제공해 휴식 공간을 더욱 쾌적하게 만들어준다.

수납 가구도 함께 할인 대상에 포함됐다. 신제품 '로네 5단 서랍장'은 대용량 수납공간과 친환경 소재를 적용했으며, '로즈 거실장'과 '스마트팝 10자 장롱' 등도 실용성과 디자인을 겸비한 제품으로 이번 특별전을 통해 만나볼 수 있다.

삼익가구 관계자는 "여름철에는 집에서 휴식을 보내는 '홈캉스' 트렌드가 확산되면서 침실과 거실을 보다 편안하고 쾌적하게 꾸미려는 소비자들이 늘고 있다"며 "이번 특별전을 통해 기능성과 디자인을 갖춘 다양한 인기 가구를 합리적인 가격으로 만나보시길 바란다"고 말했다.