“우리 아들들 배재고로 보내야”...조희연 논란 커지자 “댓글 왜 이래”

1998년 아시안게임 금메달리스트 출신 조희연씨가 지역 비하성 응원 구호로 논란이 된 배재고를 감싸는 취지의 글을 잇따라 올려 파장이 이어지고 있다.

1998년 아시안게임 접영 200m 금메달리스트 출신 조희연. 조희연 인스타그램 캡처

조씨는 지난달 30일 자신의 스레드 계정에 “우리 아들들 배재고 보내러 서울로 이사 가야하나...”라는 글을 올린 뒤 반응이 커지자 “댓글 봐ㅋㅋㅋㅋㅋ 요즘 스레드 왜 이래ㅋㅋㅋ”라는 추가 글을 게시했다.

배재고는 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주제일고와의 경기에서 상대 더그아웃을 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”라는 구호를 반복해 외쳤다.

해당 구호는 지난 5월 스타벅스의 5·18 민주화운동 비하 논란을 연상시키며 광주를 조롱한 것 아니냐는 비판이 제기되면서 논란이 됐다. 당시 스타벅스는 ‘책상에 탁’이라는 문구와 함께 ‘탱크데이’ 이벤트를 진행해 5·18 민주화운동을 비하했다는 비판을 받았다. 이후 전국적으로 스타벅스 불매 운동이 확산됐으며, 특히 광주에서는 스타벅스 코리아 규탄 기자회견이 열려 텀블러를 부수는 퍼포먼스가 펼쳐지기도 했다.

이 일로 배재고는 지난 1일 대한야구소프트볼협회(KBSA)로부터 6개월간 전국대회 출전 정지 처분을 받았으며 2회전 경기는 몰수패로 처리됐다. 현재 배재고 정문 앞에는 ‘역사를 망각한 배재고’ 등의 문구가 적힌 근조화환이 줄지어 놓여 있다.

7월 1일 배재고 정문 앞에 근조화환이 줄지어 놓여 있다. 연합뉴스

이 가운데 조씨의 게시글은 2일 오전 기준 2900개 이상의 ‘좋아요’를 기록하며 온라인에서 퍼지고 있다. 누리꾼들의 의견도 엇갈렸다. “배재고는 대한민국 1등 명문고등학교가 될 거다”, “아이들의 표현의 자유를 억압하는 공산주의 사고방식을 혐오합니다. 좌파없는 청정지역”이라며 조씨의 글에 동의하는 한편, “아들 일베로 키울 것 같은데 그동네 갈 돈은 있냐”, “아시안게임 금메달리스트가 이런 얘기를 하다니” 등 비난하는 댓글도 달렸다.

아들 셋을 둔 조씨는 자신의 스레드 계정 소개란에 ‘아이들이 살아갈 대한민국에 진짜 자유민주주의가 뿌리내리기를 원하는 수영인’이라고 기재하고 있다.