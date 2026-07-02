이준석 “배재고 야구부 6개월 출전 정지, 철회해야”

개혁신당 이준석 대표가 고교 야구 경기 중 상대 팀에 지역 비하성 구호를 외치며 조롱해 6개월 출전 정지를 받은 배재고 야구부 학생들에 대해 “(징계가) 철회되어야 한다”고 밝혔다.

개혁신당 이준석 대표. 연합뉴스

이 대표는 1일 자신의 사회관계망서비스를 통해 “배재고 일부 학생의 행동은 비판받아야 마땅하다”며 “이번 기회로 학생들이 비슷한 실수를 하지 않기를 바란다”고 말했다.

그러면서도 “하지만 6개월 출전 정지는 철회되어야 한다”고 주장했다.

이 대표는 “얼마 전까지 선배 패고, 경찰 패고, 말리는 시민 패고 5.18 핑계를 대는 오만한 서울시장 후보를 봤다”며 “지금은 대통령이 5.18 전야제를 새천년 NHK에서 혈기 넘치는 방법으로 기념한 분을 당 대표로 미는 모습을 보고 있다”고 지적했다.

이어 “그런 모습들이 학생들에게 5.18을 가볍게 보이게 만들었나 보다”고 덧붙였다.

지난 6월 29일 배재고와 광주일고의 경기 모습. 대한야구소프트볼협회 유튜브 영상 캡처

이 대표는 “일그러진 모습을 보고 자란 배재고 학생들에게만 필요 이상으로 가혹하다면 그것 또한 정의롭지 못하다”고 강조했다.

한편, 지난날 29일 열린 청룡기 전국고교야구선수권 대회 배재고-광주일고 전에서 배재고 일부 선수들이 더그아웃에서 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”, “탱크데이”라는 구호를 외쳐 논란을 빚었다.

해당 구호와 관련해 스타벅스의 ‘탱크데이’ 마케팅 논란과 연결하며 5.18 민주화운동을 희화화한 것이 아니냐는 비판이 제기됐다.

이에 대한야구소프트볼협회는(KBSA) 같은 날 ‘제11차 스포츠공정위원회’를 긴급 개최해 배재고 야구부에 6개월 동안 전국대회 출전 정지 처분을 내렸다.

또한, 배재고 야구부가 출연할 예정이던 예능 프로그램 ‘불꽃야구2’편도 불방이 확정됐다.