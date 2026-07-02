2차 고유가 피해지원금, 3일 금요일 오후 6시 마감…놓치면 최대 25만원 손해

사진=연합뉴스

2차 고유가 피해지원금 신청 마감이 코앞으로 다가왔다. 2일 행정안전부에 따르면 지난 5월 18일 오전 9시부터 약 7주간 진행된 2차 고유가 피해지원금 신청이 오는 3일 금요일 오후 6시를 끝으로 마감된다. 아직 신청하지 않은 대상자는 마감 시한을 놓치지 않도록 서둘러야 한다.

이날 행안부에 따르면 2차 고유가 피해지원금은 마감 시한을 넘기면 신청 자체가 불가능해 지원금을 받을 수 없다. 행안부는 별도의 마감 연장 계획을 발표하지 않아 가급적 오늘(2일) 신청하는 게 좋다.

1차 신청 기간에 신청하지 못했던 대상자도 이번 2차 신청 기간에 함께 신청할 수 있다.

지원금은 거주 지역에 따라 차등 지급된다. 수도권 거주자는 10만원, 비수도권 거주자는 15만원을 받는다.

인구감소 우대지원지역 거주자는 20만원, 인구감소 특별지원지역 거주자는 25만원까지 받을 수 있다. 지급 대상은 전 국민의 약 70%에 해당하는 일반 가구다.

거주지에 따라 최대 15만원까지 차이가 나는 구조여서, 본인이 어느 지역에 해당하는지부터 확인하는 것이 실제 수령액을 좌우하는 첫 단추가 된다.

신청은 온라인과 오프라인 모두 가능하다. 온라인은 카드사 홈페이지·모바일 앱이나 지역사랑상품권 플랫폼을 통해 신청할 수 있다.

오프라인은 주소지 관할 읍·면·동 행정복지센터(주민센터)나 제휴 은행 영업점을 방문하면 된다.

스마트폰이나 인터넷 사용이 어려운 고령층은 오프라인 창구를 이용하면 된다.

신청 다음 날 신용·체크카드나 지역사랑상품권, 선불카드 등에 지원금이 충전되는 방식이며, 충전된 지원금은 8월 31일까지 사용할 수 있다.

신청 방법이나 대상 여부가 궁금하면 국민콜110이나 고유가 피해지원금 전담 콜센터(1670-2626), 거주지 지방자치단체 콜센터에 문의하면 안내받을 수 있다.