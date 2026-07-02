‘한컵 5500원’ 프리미엄 아이스크림 통할까…투썸까지 참전 [오늘의 Eat슈]

투썸플레이스, 美 아이스크림 브랜드 ‘밴루엔’과 MFA

아시아 1호점 강남역점 3일 오픈…고품질 원재료 강조

벤 밴루엔 CEO “韓 고급 미식에 기여할 수 있어 기뻐”

배스킨라빈스 독주에 도전장…프리미엄 경쟁 본격화

서울 강남구 밴루엔 강남역점에서 판매하는 시그니처 아이스크림.

국내 아이스크림 시장에서 프리미엄 브랜드 간 경쟁이 본격화하고 있다. 한화갤러리아의 ‘벤슨’에 이어 투썸플레이스가 미국 뉴욕 프리미엄 아이스크림 브랜드 ‘밴루엔’을 국내에 들여오면서 시장 판도 변화에 관심이 쏠린다.

투썸플레이스는 2일 서울 강남구 밴루엔 강남역점에서 기자간담회를 열고 오는 3일 문을 여는 밴루엔의 아시아 첫 매장을 공개했다. 밴루엔은 2008년 미국 뉴욕 브루클린에서 노란색 아이스크림 트럭 한 대로 시작해 현재 미국 전역에서 100개 이상의 직영 매장을 운영하는 프리미엄 아이스크림 브랜드다. 투썸플레이스는 올해 2월 밴루엔과 마스터 프랜차이즈(MFA) 계약을 체결하고 국내 사업 운영권을 확보했다.

문영주 투썸플레이스 대표가 2일 서울 강남구 밴루엔 강남역점에서 열린 국내 1호점 개점 기념 미디어데이에서 발언하고 있다.

문영주 투썸플레이스 대표는 “밴루엔은 투썸이 추구하는 프리미엄 디저트 철학과 맞닿아 있는 브랜드”라며 “뛰어난 제품력과 미국을 대표하는 문화적 감성을 바탕으로 한국 소비자들에게 슈퍼 프리미엄 아이스크림이라는 새로운 경험을 제공할 것”이라고 말했다. 이어 “이번 론칭은 투썸의 글로벌 사업 역량을 확대하고 글로벌 멀티브랜드 F&B 플랫폼으로 도약하기 위한 중요한 출발점”이라고 강조했다.

밴루엔은 국내에서도 미국과 동일한 제품을 그대로 수입해 판매한다. 일반 아이스크림보다 달걀노른자를 두 배 이상 넣어 인공 안정제 없이도 묵직한 프렌치 스타일로, 어른뿐 아니라 아이도 즐길 수 있는 건강 아이스크림을 내세우고 있다. 국내에는 24종의 플레이버(맛)를 선보이며 밴루엔을 상징하는 바닐라빈과 미국 판매 1위 브라운슈가 쿠키도우 브라우니 등 5가지가 대표 제품이다. 4가지는 유제품 대신 코넛, 캐슈넛 등을 넣어 만든 비건 제품이다.

가격은 싱글 스쿱 기준 5500원으로 책정했다. 미국 현지에서는 같은 메뉴가 8~9달러로 한화 약 1만4000원 수준이지만, 국내에서는 보다 많은 소비자가 브랜드를 경험할 수 있도록 가격 접근성을 높였다는 설명이다

밴 밴루엔 밴루엔 아이스크림 창업자 겸 최고경영자(CEO)가 2일 서울 강남구 밴루엔 강남역점에서 열린 국내 1호점 개점 기념 미디어데이에서 발언하고 있다.

벤 밴루엔 공동창업자 겸 최고경영자(CEO)는 “18살 때 아이스크림 트럭에서 아르바이트를 하며 좋은 재료로 최고의 아이스크림을 만들겠다는 꿈을 품었고, 20여년이 지난 지금 한국까지 오게 됐다”며 “한국 소비자들의 수준 높은 고급 미식 문화에 기여할 수 있어 기쁘다”고 말했다. 이어 “뉴욕에서 선보이는 새로운 플레이버를 한국에서도 함께 소개하고, 한국 시장만을 위한 특별한 맛도 선보일 계획”이라고 강조했다.

밴루엔은 강남역 1호점을 시작으로 이달 신세계백화점 강남점과 신논현역점까지 연이어 문을 열며 강남 핵심 상권을 중심으로 브랜드 경험을 확대할 계획이다. 새로운 플레이버를 개발·소개하는 ‘플레이버 랩(Flavor Lab)’ 형태의 특수 매장도 검토하고 있다.

서울 강남구 밴루엔 강남역점 내부 모습.

김신영 투썸플레이스 총괄부사장은 “매장을 빠르게 늘리는 것보다 뉴욕 스쿱숍 문화를 국내에 제대로 소개하는 데 집중할 것”이라며 “수익성보다 더 많은 소비자가 밴루엔을 경험할 수 있도록 가격도 미국보다 낮게 책정했다”고 설명했다. 이어 “한국은 아시아 소비 트렌드를 이끄는 시장인 만큼 본사도 한국을 아시아 첫 진출국으로 선택했다”며 “한국 시장 성공을 발판으로 아시아 사업을 확대할 계획”이라고 덧붙였다.

업계에서는 밴루엔의 진출로 프리미엄 아이스크림 시장 경쟁이 한층 치열해질 것으로 보고 있다. 한화갤러리아는 지난해 5월 자회사 베러스쿱크리머리를 통해 프리미엄 아이스크림 브랜드 벤슨을 론칭한 데 이어 직영점 확대에 속도를 내고 있다. 고품질 원재료를 앞세워 재료 본연의 맛을 강조하는 점에서 밴루엔과 경쟁 구도를 형성할 것으로 예상된다.

밴루엔의 대표 메뉴인 아이스크림, 선데이, 밀크쉐이크.

이 같은 경쟁은 디저트 소비 트렌드 변화와도 맞물려 있다. 최근 프리미엄 베이커리와 스페셜티 커피, 요거트 아이스크림 등 디저트 선택지가 다양해지면서 맛과 브랜드 경험을 중시하는 소비로 변하고 있다는 분석이다.

특히 젊은 소비층을 중심으로 ‘스몰 럭셔리’ 소비가 자리 잡으면서 고급 원재료와 차별화된 공간, 독창적인 맛을 앞세운 프리미엄 디저트 수요가 꾸준히 늘고 있다. 밴루엔 역시 한국을 아시아 첫 진출국으로 택한 배경에 대해 국내 소비자들의 높은 디저트 수용성과 트렌드 확산력을 꼽았다.

서울 강남구 밴루엔 강남역점 전경.

배스킨라빈스가 압도적인 매장 수와 브랜드 인지도를 바탕으로 시장 1위를 유지하고 있지만, 요거트 아이스크림 전문 브랜드 ‘요아정’ 등 후발주자 추격에 이어 프리미엄 브랜드들 가세하면서 배스킨라빈스 중심의 시장 구도에도 변화가 나타날 가능성이 있다는 전망이 나온다.

업계 관계자는 “최근 소비자들은 디저트 자체뿐 아니라 브랜드가 제공하는 공간과 경험까지 함께 소비하는 경향이 강해지고 있다”며 “프리미엄 디저트 시장이 성장하는 만큼 차별화된 브랜드 간 경쟁도 더욱 치열해질 것”이라고 말했다.

[오늘의 Eat슈]는 식음료 업계의 최신 이슈를 한입에 정리하는 코너입니다. 신제품 출시부터 주목할 만한 브랜드 소식까지, 다양한 먹거리 뉴스를 빠르게 전합니다.