한성숙 총리 “연말까지 전 부처에 업무용 AI 도입, 공공문서 제출은 절반 수준 감축”

韓총리, 2일 세종에서 공식 취임식

“인허가·정부 사업 신청, 자살·산재

대책 마련에도 AI와 데이터 활용”

한성숙 신임 국무총리가 2일 공식 취임사에서 △인공지능(AI) 대전환 △국민 모두의 성장 △지방주도 경제 균형 성장 3가지 핵심 과제에 사력을 다하겠다고 밝혔다. 한 총리는 특히 “AI를 가장 잘 활용하는 정부가 되겠다”고 천명하며 AI 대전환 속도전을 예고했다.

한성숙 국무총리가 2일 세종시 정부세종청사에서 열린 취임식에서 선서하고 있다. 연합뉴스

한 총리는 이날 오전 정부세종청사에서 열린 제50대 국무총리 취임식에 참석해 “지난 30년간 현장에서 쌓아왔던 혁신의 경험을 대체불가 대한민국을 만드는 데 온전히 붓겠다”며 이를 위한 세 가지 과제를 꼽았다.

특히 정부의 신속한 AI 대전환을 위해 “4개 부처에서 시범 운영 중인 업무용 AI 시스템을 행정안전부와 함께 연말까지 모든 부처에 도입하는 데 최선을 다하겠다”고 선언했다. 한 총리는 “AI로 혁신하는 정부, AI를 가장 잘 활용하는 정부가 돼야 한다”고 강조하며 “정부가 혁신을 말하며 일하는 방식은 과거에 머물러서는 안 된다”고 했다. 규제 합리화와 ‘모두의 AI’ 확산도 약속했다.

‘제출용 공공문서 간소화’ 방침도 밝혔다. 한 총리는 “부처와 기관 간의 데이터만 연결해도 정부가 이미 보유한 정보들은 국민 여러분께서 제출하지 않으셔도 된다”며 “이를 통해 제출해야 할 필요한 공공문서를 절반 수준으로 줄여가야 한다”고 주문했다. 또 현재 서류 발급과 공공서비스 예약 등에 쓰이는 AI 국민 비서 서비스를 확대해 인허가·정부 사업 신청 등에도 대화형 AI를 적용할 계획이라고 했다.

이재명정부의 국정 목표인 ‘국민의 목숨을 살리는 정부’를 위해서도 데이터와 AI를 적극 활용하겠다고 밝혔다. 한 총리는 “자살과 산재, 사고 등 사망 유형별 데이터를 AI로 분석하고 맞춤형 대책을 수립해서 같은 장소, 상황에서 반복되는 사회적 비극을 줄이는 데 최선을 다하겠다”고 말했다. 정부는 핵심 공공데이터 100종 개방도 신속 추진할 계획이다.

한 총리는 “공직자들이 일하며 정말 도움이 된다고 느끼고, 국민이 행정이 빨라졌다고 체감할 수 있는 AI 행정”을 선언하며 “반드시 성과로 증명하는 실용 정부가 돼야 한다”고 강조했다.