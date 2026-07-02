SK하이닉스 곽노정 "청주에 총 100조원 투자"

"낸드팹 즉시 건설 가능…M17 80조·P&T7 20조원 투자"

곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장은 2일 충청권 투자 계획과 관련해 "낸드 팹을 가장 빠르고 효율적으로 건설할 수 있는 거점인 청주에 총 100조원을 투자하겠다"고 밝혔다.



곽 사장은 이날 충남 아산시에서 열린 '충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 "청주는 기존에 저희 청주 팹과 연결돼 있고 생산을 효율적으로 할 수 있으며 부지, 전력, 용수가 이미 상당 부분 갖춰져 있어 즉시 팹을 건설할 수 있다"며 이같이 밝혔다.

곽노정 SK하이닉스 대표이사가 2일 충남 아산시에서 열린 이재명 대통령 주재 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 투자 계획을 발표하고 있다. 연합뉴스

SK하이닉스는 낸드 생산 거점인 M17에 80조원을 투자하고 첨단 패키징 강화를 위한 P&T7 등에 20조원을 투자할 계획이다.



곽 사장은 "P&T7은 2027년 말 완공을 통해 SK하이닉스의 첨단 패키징 역할을 수행할 것"이라며 "신규로 건설할 M17 팹은 내년에 착공해 2029년 상반기 가동을 목표로 추진하고 있다"고 말했다.



그러면서 "이번 투자로 청주를 대한민국 메모리 반도체 산업 경쟁력을 견인하는 핵심 거점으로 다시금 자리매김하도록 하겠다"고 강조했다.



SK그룹 차원에서는 충청권에 1GW(기가와트) 규모의 AI 데이터센터를 건설해 반도체 생산 기지와의 시너지를 꾀한다.



곽 사장은 "SK그룹은 5GW(기가와트) 규모를 시작으로 전국에 15GW 수준의 AI 데이터 센터를 단계적으로 구축할 계획"이라며 "충청권에는 1GW 규모의 AI 데이터 센터를 구축해 반도체 생산과 AI 컴퓨팅이 시너지를 내는 AI 산업 생태계를 만들어가겠다"고 말했다.

<연합>