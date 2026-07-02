김포·김해공항은 미술관으로 변신

올 여름 김포·김해공항은 미술관으로 탈바꿈한다.

한국공항공사는 이달부터 10월까지 예술경영지원센터와 협력해 김포 및 김해공항에서 국내 신진·중견작가의 조각및 설치 작품 등을 전시한다고 2일 밝혔다.

1일 김포공항 국제선 3층 일반대합실 로비에서 공항 이용객들이 이지연 작가의 ‘얼룩무지개숲’작품을 감상하고 있다.

이번 전시는 공항을 단순한 이동공간이 아닌 문화예술을 경험할 수 있는 열린 공간으로 조성하고, 공항 이용객에게 일상 속 문화향유 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

김포공항에서는 전날부터 10월 31일까지 국내선·국제선 여객터미널에서 ‘빚고, 잇고, 어리다’를 주제로 조각 및 설치작품을 선보인다.

김포공항 국내선 3층 격리대합실에서는 투박하지만 따뜻한 형태인 곽인탄 작가의 ‘놀이 조각, 이모지 조각, 조각 열차’ 작품이 전시된다. 국제선 3층 일반대합실에서는 공항 천장에서 들어오는 빛을 작품 요소로 활용한 이지연 작가의 ‘얼룩무지개숲’ 작품을 만나볼 수 있다.

이 외에 국제선 3층 격리대합실에서는 다채로운 색감의 작품을 벽면과 바닥 공간에 배치한 백인교 작가의 ‘HOPPING.COLORS’ 작품이 설치된다.

김해공항에서는 오는 15일부터 10월 15일까지 ‘자연의 숨결’을 주제로 회화,조각,설치,미디어 및 인터랙티브아트 작품이 전시된다.

1일 김포공항 국제선 3층 일반대합실 로비에서 공항 이용객들이 이지연 작가의 ‘얼룩무지개숲’작품을 감상하고 있다.

관람객의 움직임과 빛이 어우러지는 이후창 작가의 ‘The Light of Nature’ 작품은 국제선 1층 일반대합실에 전시되고, 국내선 2층 격리대합실에서는 여객 이동 동선을 따라 금민정·김창겸 작가의 미디어 작품을 감상할 수 있다.

공사는 이번 전시를 통해 여객 대기시간을 문화예술 향유 기회로 전환하고, 공항 여객터미널 공간을 활용한 국내 작가들의 창작 활동 지원을 지속할 계획이다.

최석호 한국공항공사 공항운영실장은 “공항을 이동과 체류를 넘어 문화와 예술을 함께 경험할 수 있는 공간으로 만들어가고 있다”며 “앞으로도 다양한 문화콘텐츠를 통해 공항 이용객에게 차별화된 경험을 제공하겠다”고 말했다.