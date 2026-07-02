인천항만공사, 2027년 크루즈 입항 131항차 개항 이래 최대치 전망

인천항에 내년 개항 이래 가장 많은 항차의 크루즈가 들어올 것으로 예고됐다.

인천항만공사는 2027년 크루즈 입항이 131항차로 예상됨에 따라 2년 연속 최대 항차를 기록할 전망이라고 2일 밝혔다. 인천항 입항은 2013년 95항차에 이어 올 연말까지 118항차를 추진 중이다. 이로써 13년 만에 최대 기록을 갱신할 것으로 기대된다.

공사는 내년에 크루즈 여행의 기·종착지 역할인 모항 18항차를 준비하고 있다. 2026년 11항차 대비 약 64% 늘어난 수치다. 인천항이 단순 기항지를 넘어 동북아 크루즈 거점항만으로 입지를 공고히 다졌음을 보여준다.

공사는 크루즈 수요 증가에 발맞춰 세관·출입국·검역(CIQ) 및 지자체 등 관계 기관과의 긴밀한 협력체계를 구축한다. 또 여객 편의와 안전을 높이기 위한 터미널 시설 개선으로 불편 없는 운영에도 힘쓴다. 글로벌 선사 대상 마케팅 역시 적극적으로 나설 계획이다.

이경규 인천항만공사 사장은 “2027년에도 대외적 포트세일즈와 터미널 운영 개선을 통해 인천항이 국가 관광 및 지역경제 활성화에 지속적으로 기여할 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.