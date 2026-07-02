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명동에서 만나는 첨단전력 '3D 아나모픽으로 보는 KF-21보라매·도산안창호함' [한강로 사진관]

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최상수 기자 kilroy@segye.com
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한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다. 

 

2일 서울 중구 신세계 스퀘어 옥외전광판에 &#39;아이의 꿈 속 첨단전력&#39;을 주제로 3D 아나모픽 미디어아트 영상이 재생되고 있다.
2일 서울 중구 신세계 스퀘어 옥외전광판에 '아이의 꿈 속 첨단전력'을 주제로 3D 아나모픽 미디어아트 영상이 재생되고 있다.

국방부는 7월 한 달간 서울 중구 명동 신세계 스퀘어 대형 옥외 전광판에서 '아이의 꿈속 첨단전력'을 주제로 한 영상을 송출한다고 지난 1일 밝혔다.

 

유엔군 참전의 날(7월 27일), 방위산업의 날(7월 8일) 등 7월의 주요 국방 기념일을 맞아 기획된 이번 영상은 국군의 모습을 어린아이 꿈속 상상과 접목해, 아이들의 꿈을 지키는 힘이라는 메시지를 담았다.

 

하늘과 땅, 바다로 이어지는 꿈속 모험 영상에는 한국형 전투기 KF-21 보라매, 한국형 전차 K2 흑표, 국내기술로 건조한 3000톤급 잠수함 도산안창호함이 아이의 친구 및 조력자로 등장한다.

 

이 영상은 특정 시점에서 바라볼 때 극대화된 입체감과 몰입감을 느낄 수 있도록 원근법에 기반한 착시효과를 활용하는 '3D 아나모픽' 기법으로 제작됐다.

 

영상과 국민 참여 홍보 캠페인은 7월 중 국방부 공식 유튜브와 SNS 채널을 통해서도 확인할 수 있다.

최상수 기자

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