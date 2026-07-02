급락장에 코스피 이어 코스닥 시장서도 매도 사이드카 발동

국내증시가 2일 장중 급락세를 이어가며 코스피에 이어 코스닥 시장에서 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)가 발동했다.



한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 7분 3초께 코스피200선물지수의 변동으로 5분간 프로그램매도호가의 효력이 정지됐다.

2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피·코스닥 지수가 표시되고 있다. 연합뉴스

발동 시점 당시 코스피200선물지수는 전일 종가보다 80.92포인트(6.05%) 내린 1,255.94였다.



유가증권시장에서의 매도 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 하락해 1분간 지속되는 경우 발동된다.



이후 낮 12시 47분 15초에는 코스닥150선물 및 현물지수의 변동으로 코스닥 시장에서도 매도 사이드카가 발동됐다.



발동 당시 코스닥150선물 가격은 전일 종가보다 102.20포인트(6.05%) 내린 1,584.40이었다. 코스닥150현물지수는 98.98포인트(5.91%) 내린 1,575.37이었다.



코스닥 사이드카는 코스닥150선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 하락하고 코스닥150지수가 직전 매매거래일의 최종수치 대비 3% 이상 하락해 동시에 1분간 지속되는 경우 발동된다.



현시각 코스피 지수는 오후 12시 54분 기준 362.88포인트(4.37%) 내린 7,940.53이다.



같은 시간 코스닥 지수는 46.93포인트(5.05%) 내린 882.42다.

<연합>