조승우·남주혁·노윤서 조합이라니…궁중 오컬트 ‘동궁’ 메인 예고편 공개

배우 조승우·남주혁·노윤서가 넷플릭스 새 오리지널 시리즈 ‘동궁’에서 호흡을 맞춘다.
1일 넷플릭스는 ‘동궁’의 메인 포스터와 메인 예고편을 동시 공개했다.
오는 17일 공개되는 ‘동궁’은 궁중 오컬트 작품으로 귀(⻤)의 세계를 넘나드는 능력자인 구천(남주혁)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서)이 왕(조승우)의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기를 담았다. 총 8부작으로 구성됐다.
배우 남주혁·노윤서·조승우는 ‘불가살’을 집필했던 권소라·서재원 작가, ‘악마판사’를 연출했던 최정규 감독과 이번 작품을 통해 한 배를 타게 됐다.
공개된 메인 포스터에는 왕명으로 한 팀이 된 구천과 생강의 모습이 담겼다. 연못 한 가운데 선 구천과, 그를 묶고 있는 거친 밧줄을 잡아당기는 생강의 모습이 시선을 사로잡는다. ‘귀의 세계’를 넘나드는 구천, 그곳의 소리를 듣는 생강은 비슷한 듯하면서도 다른 능력을 지녔다. 두 사람이 협력해 궁의 어떤 숨겨진 비밀을 파헤치게 될지 이목이 쏠린다.
함께 공개된 메인 예고편은 ‘동궁’의 세계관에 매료되게 한다. 화려하지만 서늘한 분위기가 흐르는 궁궐에 불길한 기운이 감돌면서 왕의 귓가에는 “왕의 핏줄을 다 없애겠다”라는 귀신의 음성이 울린다. 30년 전 묻어둔 비극이 궁 안에 다시 벌어지고 있음을 인지한 왕은 귀신잡이 구천을 불러들이며, 궁녀 생강을 붙여 그를 감시하게 한다.
두 사람은 왕명에 따라 생사의 경계에서 비밀리에 움직이고 이들 앞에는 기괴하면서도 음산한 존재들이 모습을 드러낸다. “곧 궁 전체에 큰 사달이 날 거요”라는 예고와 함께 검붉은 피의 기운이 가득한 귀의 세계로 들어간 구천은 칼춤을 추며 귀신들과 맞붙는다. 왕실 밑바닥에 깔린 원한과 비밀이 서서히 드러나면서 궁은 점차 걷잡을 수 없는 혼란으로 빠진다.
판타지 사극과 오컬트가 결합한 궁중 오컬트 작품의 등장에 팬들 사이에서는 벌써 기대감이 흘러나온다.
넷플릭스 코리아 사회관계망서비스(SNS) 공식 계정에는 ‘벌써 설렌다’, ‘기대된다’ 등 작품을 기대하는 팬들의 댓글이 달렸다.