원어스, 日 싱글 ‘Under’ 오리콘 TOP3 등극… 현지 인기 입증

그룹 원어스가 뜨거운 일본 현지 인기를 견인했다. 유튜브 채널 'ONEUS 및 BWAVE' 영상 캡처

그룹 원어스(ONEUS)가 뜨거운 일본 현지 인기를 견인했다.

지난 1일 원어스는 발매한 일본 새 싱글 ‘Under(언더)’로 오리콘 데일리 싱글 랭킹 3위에 올랐다.

원어스의 이번 싱글에는 동명의 타이틀곡 ‘Under’를 비롯해 ‘HITOKOTO(히토코토)’, ‘Grenade(그레네이드)’ 일본어 버전까지 총 3개의 트랙이 수록됐다.

설렘과 끌림, 그리고 진심 어린 감정을 담아 서로의 마음이 가까워지는 순간들을 섬세하게 그려내며 글로벌 리스너들의 호평을 이끌어내고 있다. 특히 원어스 특유의 장난기 어린, 그러나 때로는 감성적인 감정의 결을 따라가다 보면 앨범의 풍성함을 느낄 수 있다.

원어스의 에너제틱한 순간들. 유튜브 채널 'ONEUS 및 BWAVE' 영상 캡처

원어스는 2019년 데뷔 싱글 ‘Twilight(트와일라이트)’로 오리콘 데일리 싱글 차트 3위를 차지하며 성공적인 일본 진출을 이뤄냈다. 이후에도 이들은 두 번째 싱글 ‘808’로 데일리 싱글 차트 1위, 세 번째 싱글 ‘No diggity(노 디기티)’로는 5위에 진입하는 등 괄목할 만한 성과를 거뒀다.

약 1년 만에 ‘Under’로 돌아온 원어스는 발매와 동시에 일본 차트 상위권에 이름을 올리며 흥행 청신호를 켰다. 여름의 청량한 계절감을 극대화한 뮤직비디오에도 팬들의 열띤 관심이 이어지며 현지에서의 굳건한 존재감을 실감케 했다.

국내외로 굳건한 존재감을 쌓아가고 있는 원어스. 비웨이브 엔터테인먼트 제공

오리콘 랭킹에 진입하며 남다른 파급력을 증명한 원어스는 일본과 홍콩에서 팬콘을 진행하며 글로벌 활약을 잇는다. 다양한 국가의 팬들과 접점을 확대하며 영향력을 폭넓게 발휘하고 있는 이들이 앞으로 어떤 활약을 펼칠지 귀추가 주목된다.

한편, 원어스는 계속해서 국내외로 활발한 활동을 이어가며 팬들과 소통할 예정이다.