올여름 휴가 공식은 “짧고 가깝게”…고물가 시대 국내여행 가성비 코스 [여행+]

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 생성한 가상 이미지

고물가·환율 부담이 이어지면서 올여름 휴가의 공식이 “짧고 가깝게”로 굳어지고 있다. 강원과 제주로 대표되는 국내 여행 선호가 뚜렷한 가운데, 산악·계곡 등 역발상 여행지와 예산별 코스를 챙기면 짧은 일정에도 알찬 휴식을 챙길 수 있다는 조언이 나온다.

◆ 국내 여행 선호 뚜렷…강원·제주가 양강

2일 글로벌 여행 플랫폼 텔트립이 소개한 2026 여름휴가 트렌드 조사에 따르면 국내 여행 선호도는 74.2%에 달하는 것으로 나타났다.

리서치 기업 PMI 조사에서 국내 여행지 선호도는 강원도가 33.0%로 1위, 제주도가 18.9%로 2위를 차지했다.

익스피디아 산하 호텔스닷컴이 발표한 여름 여행 트렌드 보고서 ‘언팩 26 여름 에디션’에서도 한국인 여행객의 56%가 지난해 여름보다 올해 국내 여행지에 대한 관심이 더 높아졌다고 답했다.

국내 휴가 여행 관련 소셜미디어 언급량도 전년 동기 대비 77% 늘었다고 이 보고서는 전했다.

여행 시기는 7월 말에서 8월 초에 몰릴 것으로 보인다. PMI 조사에서 전체 응답자의 42.2%가 1~2박의 단기 일정을 계획한다고 답했으며, 출발 시점 역시 7월 말~8월 초에 집중되는 것으로 조사됐다.

스카이스캐너가 발표한 ‘트래블 트렌드 2026’ 조사에서도 직장인 응답자의 62%가 “짧게 자주 여행을 떠나겠다”고 답했고, 국내 여행을 계획 중인 응답자는 89%에 달했다.

연간 평균 국내 여행 계획 횟수는 2.7회로 해외여행(1.8회)보다 많았다.

단기·근거리 여행이 늘어난 배경에는 항공료·숙박비 상승으로 해외여행 부담이 커진 데다, 짧은 일정으로도 확실한 휴식을 얻으려는 실용적 소비 심리가 겹쳐 있다는 분석이 나온다.

◆ 휴식·힐링이 최우선…비용·접근성도 변수

여행지를 고르는 기준으로는 휴식이 단연 앞선다. PMI 조사에서 여행지 선택 기준으로 휴식·힐링이 가능한 환경(28.7%)이 가장 많이 꼽혔고, 비용 대비 효율성(22.7%), 접근성·이동 편의성(20.7%)이 뒤를 이었다.

완전한 휴식·힐링을 원한다고 답한 비율은 전체의 54.1%였으며, 연령이 높을수록 이런 경향이 강해 40대는 57.2%, 50대는 63.6%가 완전한 휴식을 원한다고 답했다.

이 같은 흐름은 여행지 검색 데이터에서도 확인된다. 강원 지역 검색량은 전년 대비 상승세를 보이며 도심 휴식과 산악 휴양에 대한 관심이 늘고 있는 것으로 나타났다.

스카이스캐너는 2026년 7대 여행 트렌드 중 하나로 ‘산악바이브’를 꼽으며 산·계곡 등 자연 속 휴식지를 찾는 수요가 커지고 있다고 밝혔다.

해변 중심이던 여름휴가 지형이 산과 계곡으로 옮겨가는 흐름은 폭염이 장기화하는 최근 기후 패턴과도 맞물려 있다는 점에서, 그늘과 물놀이를 동시에 즐길 수 있는 계곡형 숙소나 캠핑장이 대안으로 주목받을 만하다.

◆ 가성비 코스 — 예산별로 짜는 근거리 여행

예산이 넉넉하지 않다면 이동 거리와 숙박 형태부터 조정하는 것이 첫걸음이다. 1~2박 단기 일정에 맞춰 예산대별 여행 계획을 정리하면 다음과 같다.

△10만~20만원대(초저가형): 수도권 기준 2시간 이내 계곡·수목원 인근 게스트하우스 1박, 대중교통·자가용 당일 이동으로 숙박비 최소화.

△30만~50만원대(가성비형): 강릉·속초 등 강원 동해안 중급 숙소 1박2일, 전통시장·해수욕장 위주 무료·저비용 일정.

△50만~80만원대(균형형): 제주 렌터카 포함 2박3일, 오름·해안도로 등 자연경관 중심으로 입장료 지출 최소화.

△80만원 이상(프리미엄형): 여수·순천 또는 제주 리조트·호텔 숙박에 지역 맛집·체험 프로그램을 더한 2박3일 일정 등이다.

강릉·속초는 KTX·고속버스 접근성이 좋아 자차 없이도 짧은 일정을 소화하기 좋은 코스로 꼽힌다.

제주는 항공권 성수기 요금이 오르는 만큼 7월 초·중순 등 성수기 직전 구간을 노리거나 평일 출발로 항공료 부담을 줄이는 것이 실질적인 절약 방법이 될 수 있다.

산악·계곡형 여행지는 강원 내륙 계곡 캠핑장, 지리산·덕유산 인근 펜션 등이 대표적으로 꼽히며, 바다보다 상대적으로 예약 경쟁이 덜해 성수기에도 숙소를 구하기 쉬운 편이라는 게 업계 설명이다.

◆ 성수기 예약, 지금 서둘러야 하는 이유

한편 7월 말~8월 초 출발이 몰리는 만큼 숙소·교통 예약은 서두르는 게 유리하다. 인기 지역인 강릉·속초·제주의 경우 성수기 2~3주 전부터 중저가 숙소 매물이 빠르게 소진되는 경향이 있어, 늦어도 출발 2주 전에는 예약을 마치는 것이 안전하다.

KTX·고속버스는 승차권 예매가 열리는 시점(통상 출발 한 달 전)에 맞춰 예매하면 좌석 확보와 요금 부담을 함께 줄일 수 있다.

제주 항공권은 성수기 대비 3~4주 전 예약이 상대적으로 저렴한 편으로 알려져 있다. 렌터카 역시 성수기에는 예약이 조기 마감되는 경우가 많아 일정이 확정되면 바로 예약하는 것이 좋다.

계곡·산악 캠핑장은 상대적으로 여유가 있는 편이지만 주말·휴가 절정기에는 사이트 예약이 빠르게 차는 만큼 마찬가지로 사전 예약이 권장된다.