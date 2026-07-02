박용인, '버터 없는 버터맥주' 집행유예 심경…"진심으로 죄송"

그룹 어반자카파 멤버 박용인이 이른바 '버터 없는 버터맥주' 논란과 관련한 소송이 마무리된 뒤 심경을 밝혔다.

박용인은 2일 자신의 소셜미디어에 "최근 3년 넘게 진행되던 버터맥주 관련 소송이 마무리됐다"고 적었다.

그룹 어반자카파 박용인. 뉴시스

그는 "저의 부족함으로 인해 불편함을 느꼈을 많은 분과 함께 걱정해준 멤버들, 그럼에도 응원해준 팬분들 그리고 나날을 함께 울어준 가족들에게 진심으로 죄송하고 미안하다는 이야기를 꼭 전하고 싶다"고 밝혔다.

이어 "곧 제가 10세 아이를 둔 40살 아저씨가 된다는 게 슬프기도 하지만, 저는 요즘 매일을 행복한 마음으로 지내려 노력하고 있다"고 근황을 전했다.

박용인은 "왜 이 이야기를 적는데 눈물이 흐르는지는 모르겠지만, 아마도 오래 마음에 남아 있던 미안함과 말로 다 표현하지 못한 고마움 때문인 것 같다"고 했다.

이날은 어반자카파 데뷔 17주년이기도 했다. 박용인은 "사랑하는 멤버들과 고마운 팬 여러분이 있었기에 가능한 기적 같은 시간"이라며 "진심으로 감사드린다"고 덧붙였다.

앞서 박용인과 그가 대표로 있던 버추어컴퍼니는 2022년 5월부터 2023년 1월까지 편의점 등에서 맥주 제품 4종을 유통·판매하면서 실제 원재료에 버터가 들어가지 않았음에도 '버터맥주' '버터베이스' 등의 표현을 사용해 소비자가 버터가 들어간 제품으로 오인하게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

서울동부지법은 지난해 1심에서 박용인에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고하고, 버추어컴퍼니에 벌금 1000만원을 선고했다. 검찰은 형이 가볍다며 항소했으나 항소심 재판부는 지난달 26일 검찰의 항소를 기각했다. 이에 따라 1심 형이 유지됐다.

<뉴시스>