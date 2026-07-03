전북, 2036 올림픽 유치 전략 전면 재정비

IOC 개최지역 선정 절차 개편

2027년 3월 ‘유력 예비 도시’ 선정

진입 목표 정부·국제 협력 강화

전북도가 국제올림픽위원회(IOC)의 개최지 선정체계 개편에 맞춰 2036 하계올림픽 유치 전략 재정비에 나섰다.



전북도는 2일 세종 오송역 회의실에서 국제스포츠 전문가 자문회의를 열고 최근 IOC가 확정한 개최지 선정체계 개편 내용과 향후 일정에 대응하기 위한 단계별 전략을 논의했다고 밝혔다. 이번 회의는 IOC가 개최지 선정 절차를 개편하고 2036 하계올림픽 개최지 선정 일정을 공개함에 따라 변화된 국제 유치 환경을 분석하고, 전략대화 단계 진입을 위한 대응방안을 마련하기 위해서다.



회의에는 국제 스포츠 전문가와 전주시, 전북도체육회 관계자 등 30여명이 참석해 IOC 개최지 선정체계 개편 방향을 공유하고 국제 유치활동 추진 전략과 단계별 준비 과제를 점검했다. 참석자들은 IOC가 개최지 선정의 핵심 가치로 제시한 정합성과 협력·파트너십, 투명성, 유연성, 레거시(유산)·연속성 등을 중심으로 전북의 유치 전략을 집중 검토했다. 또 지속 가능성과 지역 발전 효과를 담은 전북만의 올림픽 비전을 보다 구체화하고, 개최도시 평가기준 변화에 맞춘 전략 마련이 필요하다는 의견을 제시했다.



IOC가 내년 3월쯤 전략대화 대상 도시를 선정할 것으로 예상되는 만큼 개최 계획의 완성도를 높이는 한편 정부 지원체계 구축과 국제 협력 네트워크 강화 등 전략대화 단계 진입을 위한 준비를 체계적으로 추진해야 한다는 데 공감대를 형성했다. 전략대화 대상 도시는 IOC가 올림픽 개최지 선정 과정에서 잠재적 유치 후보 도시들을 공식 검토하기 위해 신청도시들 가운데 추린 유력 예비 후보군을 일컫는다.



전북도는 이번 자문회의 결과를 토대로 IOC 선정 절차 변화에 맞춘 단계별 대응 전략을 지속적으로 보완하고 국제 스포츠 전문가들과의 협력체계를 강화해 2036 하계올림픽 유치 경쟁력을 높여 나갈 계획이다. 유희숙 전북도 올림픽유치단장은 “IOC 개최지 선정 일정이 구체화된 만큼 국제 기준에 부합하는 전략적 대응이 무엇보다 중요하다”며 “전북의 강점을 바탕으로 전략대화 단계 진입을 최우선 목표로 삼아 단계별 유치 전략을 더욱 체계적으로 준비할 예정”이라고 말했다.