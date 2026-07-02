‘오겜’ 황동혁 감독·김혜수·조여정 뭉쳤다

코믹 스릴러물 ‘지금 불륜이…’

31일 쿠팡 플레이서 첫 공개

‘오징어 게임’의 황동혁 감독, ‘살인자ㅇ난감’ 이창희 감독, 배우 김혜수, 조여정 등 ‘K드라마 어벤저스’가 한자리에 모인다.

쿠팡플레이는 김혜수·조여정 주연의 새 시리즈 ‘지금 불륜이 문제가 아닙니다’(포스터)를 오는 31일 오후 8시 첫 공개 한다고 2일 밝혔다.

작품은 행복한 가정을 내세워 살아가는 인플루언서 부부와 이혼소송 중인 이웃 의사 부부가 하나의 비밀로 얽히며 걷잡을 수 없는 사건에 휘말리는 과정을 그린 블랙코미디다.

김혜수는 완벽한 가정을 연출하며 살아가는 인플루언서 경희를, 조여정은 이웃집에 사는 우아한 피부과 원장 수정 역을 맡았다. 김지훈은 넉살 좋고 섹시한 매력으로 경희를 사로잡은 연하 남편 재홍을, 김재철은 수정과 이혼소송을 벌이는 남편 보성으로 출연한다.

제작진도 화려하다. 넷플릭스 글로벌 흥행작 ‘오징어 게임’ 시리즈를 만든 김지연 제작자와 황동혁 감독의 퍼스트맨 스튜디오가 제작에 참여했다. 연출은 ‘살인자ㅇ난감’과 ‘타인은 지옥이다’를 선보인 이창희 감독이 맡아 블랙코미디와 스릴러를 결합한 독창적인 연출을 선보일 예정이다.

쿠팡플레이는“비밀에서 시작된 사건들이 급커브를 틀고, 통제 불능으로 치닫는 인물들의 선택이 이어지며 시청자들에게 허를 찌르는 짜릿한 쾌감을 선사할 것”이라고 설명했다.