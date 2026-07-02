"등·하굣길 안전 책임"…춘천경찰서, 전국 최초 학생들에 LED전자호루라기 배부

강원 춘천경찰서가 안전한 등·하굣길 조성을 위해 전국에서 처음으로 발광다이오드(LED)전자호루라기를 학생들에게 나눠줬다.

춘천경찰서는 2일 춘천여고와 봉의초에서 등교하는 학생들을 대상으로 LED전자호루라기 약 200개를 나눠줬다고 2일 밝혔다.

박재삼 춘천경찰서장이 2일 등교하는 학생들에게 LED전자호루라기를 나눠주고 있다. 연합뉴스

LED전자호루라기는 숨을 강하게 불어넣어야 소리가 나는 일반 호루라기와 달리 위급 상황 시 신체적 제약이 있는 상태에서도 버튼 하나만 누르면 최대 고음량의 경보음이 울리도록 설계됐다.

빛의 정도를 높여주는 고휘도 LED 조명이 동시에 작동해 시각적·청각적 주목을 극대화하면서 가해자의 범죄 의지를 위축시키고 피해자의 위치를 신속하게 알리는 데 탁월한 효과가 있을 것으로 기대된다.

호루라기를 받은 학생들은 밤늦게 다닐 때 안심이 될 것 같다고 입을 모았다.

춘천경찰서는 학생·학부모·교직원을 상대로 만족도 조사를 벌인 뒤 사업의 실효성을 분석할 예정이다. 이를 토대로 강원도교육청, 춘천시청 등 관계기관과 협업해 전자호루라기 확대 보급을 검토하게 된다.

박재삼 춘천경찰서장은 "통학로와 학원가, 공원 등 학생들이 자주 다니는 장소를 대상으로 순찰 활동도 강화해 학생 안전 확보와 안전한 통학로 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.