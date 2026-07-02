BBQ, 인도 1·2호점 동시 오픈…현지 입맛 저격

제너시스BBQ 그룹은 인도 벵갈루루 1·2호점 오픈으로 현지 시장에 공식 진출했다고 2일 밝혔다.

제너시스BBQ 그룹은 인도 벵갈루루 1·2호점 오픈으로 현지 시장에 공식 진출했다고 2일 밝혔다. BBQ 제공

인도의 대표적인 IT·스타트업 도시이자 젊은 소비층이 밀집한 지역인 벵갈루루는 20~40대의 고소득 전문직 소비자가 많이 거주하는 주거중심의 계획도시다.

앞서 BBQ는 인도 현지 기업과 마스터 프랜차이즈 체결 이후 현지 사업 기반을 구축했으며, 남부 주요 도시인 벵갈루루를 시작으로 하이데라바드, 첸나이, 벨로르 등 순차적으로 확대해 나갈 계획이다.

BBQ는 이곳에서 다양한 치킨 메뉴와 함께 떡볶이·김치볶음밥 등 한국식 메뉴를 선보일 계획이다.

인도는 약 14억명의 세계 최대 인구와 빠르게 성장하는 외식 시장을 기반으로 글로벌 F&B 브랜드들의 전략적 거점으로 주목받는다. ‘K-푸드’ 관심도 꾸준히 높아 젊은 소비자를 중심으로 한국 음식에 대한 수요도 확대 중이다.

BBQ 관계자는 “현지 식문화와 라이프스타일을 반영한 메뉴와 운영 전략을 바탕으로 ‘K-치킨’의 매력을 알리고 글로벌 시장 확대에 속도를 내겠다”고 말했다.