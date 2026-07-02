백일섭 "아버지 외도로 넷째 엄마까지 봐"

배우 백일섭이 가슴 아픈 가족사를 털어놨다.

2일 유튜브 채널 '꼬꼬할배 백일섭'에는 '돌아올 고향이 있다는 건 행복한 거다…나 오늘 쫌 짠하다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

백일섭. 유튜브 채널 '꼬꼬할배 백일섭' 캡처

이날 백일섭은 고향인 전남 여수를 찾았다. 그는 "태어나서 초등학교 졸업할 때까지 살았고, 중학교 1학년 때 근처로 이사했다. 고등학교 1학년 때까지 살다가 서울로 올라갔다"고 말했다.

백일섭은 어린 시절 어머니와 얽힌 기억도 떠올렸다. 그는 "아버지가 바람을 피우니까 내가 두세 살 때 어머니가 나를 업고 죽어버린다고 근처 바닷가로 갔다고 하더라"고 했다.

이어 "내가 업혀 있는데 '엄마, 신발'이라고 했고, 어머니가 신발을 주우러 가는 사이에 죽을 생각을 접었다고 하더라"고 털어놨다.

백일섭은 "고향에 대한 아름다운 추억은 없다. 내 인생 자체가 그런 것 같다"고 덧붙였다.

복잡했던 가정사도 고백했다. 백일섭은 "이곳에서는 둘째 엄마까지 살고 다른 곳에서는 셋째, 넷째 엄마까지 봤다"고 말했다.

그는 초등학교 3학년 때 친어머니와 헤어졌다고 했다. 백일섭은 "내가 집 근처에서 노는데 어머니가 집을 떠나면서 '일섭아, 엄마 간다'고 했다. 나는 어머니가 금방 올 줄 알고 '잘 가'라고 했다더라"고 회상했다.

이어 "어머니는 그 말이 굉장히 섭섭했다고 하더라. 어머니는 나를 데리고 갈 생각이 있었는데 내가 왜 안 따라갔는지 모르겠다"고 했다.

백일섭은 한참 뒤 친어머니와 다시 만났다고 했다. 그는 "어머니가 다시 찾아와서 나를 서울 구경시켜줬다"며 "엄마가 나하고 여기서 살자고 했는데 내가 같이 안 살고 돌아왔다"고 말했다.

이어 "고향에 와봐야 다른 엄마가 있는데 왜 엄마하고 같이 안 살고 굳이 돌아오려고 했는지 지금도 모르겠다"고 후회했다.

<뉴시스>