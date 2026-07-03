SKT·KT, 차세대 보안기술·서비스 공개

국내 최대 양자 전시회 참가

국내 주요 통신사들이 최대 양자 전시회에 나란히 참가해 차세대 보안 기술과 서비스를 공개했다.



SK텔레콤과 KT는 2일 ‘퀀텀코리아 2026’에 참여해 최신 양자암호 기술과 관련 서비스를 공개한다고 밝혔다. 퀀텀코리아는 과학기술정보통신부가 주최하는 국내 최대 규모의 글로벌 양자 산업 전시회다.



SK텔레콤은 ‘인공지능(AI)·6G 시대를 대비한 차세대 양자암호 보안’이란 주제로 전시 부스를 꾸리고, 광집적회로(PIC) 기반 양자난수생성기(QRNG), 양자키분배(QKD)를 포함한 차세대 기술을 대거 선보였다. 특히 가로와 세로 너비가 10㎜ 수준인 초소형 칩에 들어갈 수 있는 양자암호 기기를 구현해 전시회에서 이목을 끌기도 했다.



KT는 ‘양자 미래가 시작되는 곳, KT’를 주제로 양자내성암호(PQC)와 QKD 등 양자암호 관련 기술을 전시한다. PQC는 양자컴퓨터가 등장하더라도 해독하기 어렵도록 설계된 차세대 암호 방식이다. QKD는 해킹이 사실상 불가능한 방식으로 데이터 보호에 필요한 암호값을 안전하게 주고받는 기술이다. KT는 지난해 독자 구현한 300kbps 수준의 유선 양자 키 분배 기술과 실제 환경에서 4.8km 실증을 마친 무선 양자암호 기술을 바탕으로 국산화한 장비 등도 추가로 공개했다.