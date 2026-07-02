김성환 기후장관, 원전 포함 ‘에너지믹스’ 강조…“AI 전기 공급 숙제”

“AI 전환…삼전·SK하이닉스 광주 공장 짓겠다는 이유”

“호남권 반도체 팹, 4개 끝 아닐 수 있어”

“물 효율적 배분 가능…반도체 산단 조성 문제 없어”

김성환 기후에너지환경부 장관은 인공지능(AI) 시대 늘어나는 전기 수요에 맞춰 원전과 재생에너지를 동시에 활용하는 ‘에너지믹스’가 필요하다고 강조했다. 또 호남권 반도체 클러스터 조성·운영 과정에 용수 배분을 효율적으로 이뤄내겠다고 재차 밝혔다.

김 장관은 2일 경기도 과천에서 진행된 국가공무원인재개발원 명사 강연에서 이 같이 밝혔다. 공무원 등을 대상으로 진행된 강연에서 김 장관은 ‘재생에너지 중심 에너지 대전환’을 주제로 발표했다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 2일 경기도 과천시 소재 국가공무원인재개발원 과천분원에서 고위정책과정 교육생을 대상으로 ‘재생에너지 중심 에너지 대전환’ 주제 강연을 하고 있다. 기후에너지환경부 제공

김 장관은 강연에서 “현재 4차 산업혁명 수준을 뛰어넘어 ‘AI 혁명 시대’로 가고 있다. 그로 인해 ‘전기 국가’라고 하는 담론까지 새로 생겼다”며 “AI 혁명 시대를 구동하려면 전기 없이는 안 된다”고 강조했다.

이어 그는 “반도체를 기반으로 움직이는 AI 팩토리, AI 데이터센터 그리고 인간을 닮은 로봇(휴머노이드)을 만드는 시대로 넘어간다”며 “삼성전자와 SK하이닉스가 용인뿐 아니라 광주에도 반도체 공장을 짓겠다고 하는 이유”라고 말했다.

그러면서 “장차 두 기업이 광주(와 서남권)에 반도체 팹을 몇 개나 지을 것 같냐”며 “현재는 4개 짓겠다고 했는데, 4개가 끝이 아닐 수 있다”고 했다.

김 장관은 새롭게 지어질 반도체 공장과 AI데이터센터에 필요한 전기를 공급하려면 원전과 재생에너지를 동시에 활용하는 ‘에너지믹스’가 필요하다고 강조했다.

그는 “원전은 사고가 나면 위험한 건 맞다. 그런데 잘 관리하면 24시간 안정적으로 쓸 수 있다. 재생에너지는 치명적인 사고가 날 일이 없고 설치한 후로는 돈이 안 들지만 비가 오거나 바람이 안 불면 가동이 어려운 장단점이 각각 있다”며 “이 두 가지 전력원을 잘 살리면서 전기를 공급하는 것이 숙제”라고 말했다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 2일 경기도 과천시 소재 국가공무원인재개발원 과천분원에서 고위정책과정 교육생을 대상으로 ‘재생에너지 중심 에너지 대전환’ 주제 강연을 하고 있다. 기후에너지환경부 제공

이날 강연에서는 기후변화로 극한 호우와 가뭄이 빈번해지는 상황에 호남권 반도체 클러스터 조성과 일상생활에 필요한 수자원을 어떻게 안정적으로 확보할 수 있는지에 대한 질문도 나왔다.

행정안전부 소속 한 직원은 “광주의 어느 곳에 산업단지를 크게 만들더라도 기후위기 등으로 큰 비가 왔을 때 (시민 안전과 생활기반 등을) 잘 지키려면 댐이나 수자원을 통한 발전 등이 필요한데 관련해 복안이 있냐”고 물었다.

이에 김 장관은 “기후부가 옛날에는 물만 담당하다가 최근에는 에너지도 담당을 하게 되어서 수자원공사와 한국전력이 요즘 콜라보(협업)를 열심히 하고 있다”며 “소위 물의 효율적 자원 배분이 과거보다 훨씬 좋아졌다”고 설명했다. 또 “저수지는 농어촌공사가 관리해왔는데 기관 통합까진 아니더라도 내용적으로 통합을 하기 시작했다”고 부연했다.

그러면서 “전체적으로 물 관리가 중요한데 호남권·용인 반도체 클러스터에 각각 65만t과 150만t 정도의 물이 필요하다”며 “우리가 가지고 있는 댐, 하수 종말 처리장을 통해 쓸 수 있는 물 등을 다 합하면 해볼 만하다”며 “광주의 반도체 산단 조성에도 큰 문제는 없을 것 같다”고 했다.