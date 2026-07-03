[경제단신] 이마트, 고품질 초저가 생리대 2종 출시 외

이마트, 고품질 초저가 생리대 2종 출시

이마트는 순면커버 100% 생리대 제품(사진)을 개당 99원 수준으로 낮춰 출시했다고 2일 밝혔다. 이마트는 LG생활건강의 브랜드 ‘쏘피’와 협업해 ‘쏘피 리얼순면 중형 40P’, ‘쏘피 리얼순면 대형 36P’ 2종을 팩당 3950원에 판매한다. 중형의 경우 1팩에 40입으로 순면 커버 100% 생리대 1매당 99원이고, 대형의 경우 1팩에 36입으로 1매당 109원이다. 기존 판매하던 일반 순면 생리대 상품 가격 대비 4분의 1수준이다.

삼성, 가전제품 AS 전 부문서 1위

삼성전자서비스는 ‘2026 한국서비스품질지수(KS-SQI)’ 조사에서 가전제품·휴대전화·컴퓨터 등 전자제품 애프터서비스(AS) 전 부문에서 1위를 차지했다고 2일 밝혔다. 한국표준협회가 주관하는 한국서비스품질지수 조사는 실제 서비스를 이용하는 고객의 평가를 바탕으로 전문성, 이용 편리성, 사회적 가치 등을 종합해 서비스 품질의 만족도를 측정한다. 삼성전자서비스는 업계 최초이자 유일하게 컴퓨터 AS에서 25년 연속, 휴대전화 AS에서 23년 연속 1위에 올랐다. 가전제품 AS 부문에서는 통산 22회 1위로 역대 최다 수상을 기록했다. 삼성전자서비스는 이용자들이 엔지니어 방문 없이 제품점검을 받을 수 있도록 ‘원격 상담’ 서비스도 도입했다.

월성원전 4호기 중수 누설 ‘회수·조치’

계획예방정비로 정지 중인 월성원전 4호기(가압중수로형?70만㎾급)에서 중수가 누설돼 회수·조치됐다. 원자력안전위원회는 한국수력원자력으로부터 1일 오후 2시26분 월성 4호기 냉각재 중수 정화 계통의 이온교환수지 교체를 위해 중수를 이송하는 과정에서 원자로 건물 내부의 집수로로 중수 208㎏이 누설됐다는 보고를 받았다고 2일 밝혔다. 중수는 수소의 동위원소인 중수소와 산소 분자의 결합을 통해 만든 인공적인 물로 원자로 감속재로 쓰인다. 한수원은 중수 누설이 확인된 후 중수 이송을 중단해 추가 누설이 없는 것을 확인했다. 누설된 중수는 원자로 내부 집수조에 수집된 상태로 외부로는 누출되지 않았다고 한수원 측은 보고했다.