포스코 ‘국가대표 핵심자원 공급자’ 천명

장인화 회장, 미래 성장전략 발표

“산업 안보·공급망 강화 선도할 것”

2035년 매출 187조·영업익 13조

장인화 포스코그룹 회장이 “철강, 소재에 이어 자원으로 업(業)의 영역을 확장해 국가 산업 안보와 공급망 강화를 선도하겠다”고 밝혔다. 기존 철강·리튬 중심에 에너지를 더해 ‘국가대표 핵심자원 공급자’로 도약하겠다는 것이다.



포스코그룹은 2일 ‘CEO 인베스터데이’를 열고 △산업자원(철강) △전략자원(리튬, 양·음극재, 희토류 등) △에너지자원(LNG, 신재생에너지)을 아우르는 ‘트리플 코어’ 구축을 골자로 한 새 미래 성장 전략을 발표했다.

장인화 포스코그룹 회장이 2일 열린 ‘CEO 인베스터데이’에서 그룹 사업 포트폴리오 전략을 설명하고 있다. 포스코그룹 제공

장 회장은 투자자들 앞에서 “공급망 불안정과 저탄소 전환 가속화로 대외 불확실성이 심화되고 있는 지금이야말로 사업 포트폴리오의 과감한 혁신을 통해 새로운 성장 기회를 창출해야 할 때”라고 강조했다. 그러면서 2035년 합산기준 매출액 187조원, 영업이익 13조1000억원을 달성하겠다는 구체적인 목표를 제시했다.



포스코그룹은 사업 포트폴리오 전환의 실행력을 높이기 위해 올해부터 2028년까지 미래 성장 투자에 총 16조7000억원을 투입할 계획이다.



이번 발표에서 가장 주목받은 분야는 리튬을 필두로 한 전략자원이다. 포스코그룹은 2033년까지 연 17만3000t(톤)의 리튬 생산 체제를 완성해 글로벌 리튬 톱5 기업으로 자리매김하고, 2035년 리튬사업 영업이익 1조8000억원 이상을 달성하겠다는 청사진을 밝혔다.



포스코그룹은 전기차·로봇 산업의 핵심 광물인 희토류와 첨단산업 필수 소재인 희귀·특수가스도 전략자원으로 육성해 신성장 동력으로 삼고 국가 미래 산업 공급망 안정화에 앞장설 방침이다.



기존 주력 사업인 철강은 내수 침체를 극복하기 위해 해외 투자를 본격화한다. 인도, 미국, 인도네시아 등 유망 시장에서 2031년까지 생산능력을 1000만t까지 확대하고, 여기서 확보한 수익은 국내 저탄소 전환 등에 재투자한다.



그룹의 새로운 핵심 사업으로 자리 잡은 에너지자원은 수익성과 지속가능성을 동시에 확보하는 데 역량을 집중한다. 신사업 분야에서는 철강에서 축적한 경험과 현장 데이터를 기반으로 산업용 피지컬 인공지능(AI) 사업화를 추진하기로 했다.