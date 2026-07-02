두 골 뒤지던 벨기에… 세 골 몰아쳐 역전승 [월드컵]

‘황금세대’의 끝자락에 선 벨기에가 세네갈에게 두 골을 내준 뒤 내리 세 골을 터뜨리는 기적을 앞세워 16강 진출에 성공했다. 벨기에는 2일 미국 워싱턴주 시애틀 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 32강전에서 전·후반 90분을 2-2로 비긴 뒤 이어진 연장 후반 유리 틸레만스(애스턴 빌라)의 페널티킥 결승포를 앞세워 3-2로 승리했다.



에당 아자르(은퇴), 케빈 더브라위너(나폴리)로 이어지는 쌍두마차에 로멜루 루카쿠(나폴리), 티보 쿠르투아(레알 마드리드), 악셀 위첼(지로나) 등 이른바 ‘황금세대’를 앞세워 2010년대 세계 축구를 호령했던 벨기에는 2018 러시아 월드컵에서 역대 최고 성적인 3위에 올랐다. 그러나 2022 카타르 대회에서는 조별리그 탈락의 수모를 겪었다. 이번 북중미는 남은 황금세대들이 나서는 마지막 월드컵으로 주목받았다. 그리고 32강 탈락 위기에 몰렸다가 짜릿한 역전극을 펼치며 16강에 안착하는 데 성공했다. 벨기에는 공동 개최국 미국과 7일 시애틀에서 8강 진출을 다툰다.