96년생: 남을 비난하면 자신에게 돌아온다. 84년생: 오락실 영화관 빠 나이트업은 광고에 성과가 있다. 72년생: 실직자는 좋은 통신이 온다. 60년생: 일이 조금 늦어진다. 48년생: 문서에 착오가 발생한다. 36년생: 등산길에 부상을 주의할것.

97년생: 이성의 삼각관계를 조심하자. 85년생: 욕망이 화를 부를 운으로 자제하라. 73년생: 몸은 고되더라도 마음은 편하다. 61년생: 일은 북남방에서 이루어 진다. 49년생: 금전 융통은 김씨에 우력하다. 37년생: 자동차 광고는 효과가 있다.

98년생: 멀리 있는 가족에 통신이 온다. 86년생: 기본 틀을 변화하거나 확장하지 마라. 74년생: 열심이 해도 성과가 약하다. 62년생: 일은 동남방에 거래처가 생긴다. 50년생: 금융업은 광고 효과을 본다. 38년생: 차길과 밤길을 조심할것.

99년생: 모든 만남은 오전10-오후2시가 좋다. 87년생: 전기전자 휴대폰점 금속기계업은 광고에 성과 있다. 75년생: 동료와 협력하여 일을 풀자. 63년생: 신분상 신용상에 조해가 있다. 51년생: 도적수 실물수을 조심할것. 39년생: 건강식품 광고는 효과본다.

00년생: 최선을 다하면 결과에 죄책감은 필요가 없다. 88년생: 너그럽게 이해하고 수용해 보라. 76년생: 현재 일은 열심이 하면 성과있다. 64년생: 손님을 보낼때 친절히 하자. 52년생: 결혼상담업은 광고효과 있다. 40년생: 북방과 먼 여행은 자제할것. 28년생: 남의머리 깍아도 제 머리 못깍는다.

01년생: 대접하지만 탐탁지 않게 여기는 듯하다. 89년생: 항시 의외의 복병을 경계해야 함. 77년생: 작은 재주는 재주가 아니다. 65년생: 서류에 착오가 발생하기 쉽다. 53년생: 서북방의 상가집은 피할것. 41년생: 여행사은 광고 효과본다. 29년생: 나이들면 부부뿐이다.

02년생: 나쁜 일은 바탕까지 쓸어 버려야 한다. 90년생: 두드리면 의외로 쉽게 열릴 운. 78년생: 부동산업 건축업 금융업은 광고에 성과 있다. 66년생: 욕심을 버리자 소탐대실이다. 54년생: 이성과의 만남은 심중할것. 42년생: 금전은 서북방에 즐거움이 있다. 30년생: 함부로 보증을 서면 후회를 낳는다.

03년생: 자신의 안위를 먼저 생각하고 움직여라. 91년생: 지금은 투자, 투기할 때가 아니다. 79년생: 사람은 터널을 뚫는것과 같다. 67년생: 식중독과 건강에 주의하자. 55년생: 타인과의 분위기에 신경쓰라. 43년생: 큰 금액의 투자는 상가할것. 31년생: 일은 북서방으로 움직이자.

04년생: 오늘은 물품 구입에 조심할것. 92년생: 목표달성하려면 이번이 기회다. 80년생: 좋은 이성 만남으로 즐겁다. 68년생: 직업에 적은 변동수가 있다. 56년생: 손님을 보낼때 문 밖까지 친절. 44년생: 부동산업은 광고 효과본다. 32년생: 경거망동은 자제하자.

05년생: 뜻밖의 곳에서 아이디어를 얻는다. 93년생: 거듭 확인하는데 게으르지 마라. 81년생: 운전대리택배업 통신업 전자업은 광고에 성과 있다. 69년생: 중요한 약속은 오후에 만나자. 57년생: 김씨,강씨가.금전문제 해결한다. 45년생: 통신업은 광고 효과본다. 33년생: 하루살이에 만족하지 말자.

06년생: 어려움은 반드시 극복해야 하는 장애물이다. 94년생: 기동력을 살려서 과감히 대시해 보라. 82년생: 집안문제로 적은 다툼이 온다. 70년생: 욕심과 억지는 결국 손해가 온다. 58년생: 이미용실은 광고 효과보다. 46년생: 스스로 건강을 강하게 하라. 34년생: 가족간에 해가될 일은 자제하자.

95년생: 미리 충분히 상대를 살피고 거래하라. 83년생: 하는 일이 점차 나아지고 있다. 71년생: 바람앞에 등불이 되지 말자. 59년생: 자식 문제로 신경쓰는 운이다. 47년생: 주로 기획,설계하는 운이다. 35년생: 한번 전진하면 한번 후퇴하기 마련이다.

백운철학원