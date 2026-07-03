포스텍 연구진, 신기술로 ‘반도체 난제’ 해결

노용영 교수 등 공동연구팀 개발

‘p형 트랜지스터’ 공기 취약 극복

국내 연구진이 공기가 닿으면 성능이 떨어지던 차세대 반도체 소자의 안정화 기술 개발에 성공했다.



포스텍(포항공대) 연구팀은 차세대 반도체 핵심 소자인 ‘페로브스카이트 기반 p형 트랜지스터’의 안정성과 성능을 동시에 높이는 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.



포스텍 화학공학과 노용영(사진) 교수와 성균관대, 중국 전자과학기술대 공동연구팀이 공기 노출에 취약한 페로브스카이트 p형 트랜지스터의 한계를 극복할 표면 처리 전략을 세계 최초로 제시해 주목을 받고 있다.



p형 트랜지스터는 전자기기의 핵심 소자이지만 높은 성능을 안정적으로 구현하기 어려워 과학기술정보통신부가 반도체 분야 10대 난제 중 하나로 꼽은 기술이다.