이명호 국가데이터처 차장… 경제총조사 성공기원 시구

이명호(사진) 국가데이터처 차장이 지난 1일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화이글스와 KT위즈의 프로야구 경기에서 ‘2025년 기준 경제총조사’의 성공적인 수행을 기원하며 시구자로 나섰다고 데이터처가 2일 밝혔다.

이번 시구는 지난달 1일 시작된 2025년 기준 경제총조사가 12일부터 조사원 방문 면접조사에 접어든 가운데 경제총조사의 핵심 응답 주체인 소상공인 참여를 독려하고, 국민에게 경제총조사를 친근하게 알리기 위해 마련됐다.