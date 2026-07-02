충청에도 392조 투자… ‘AI 허브’ 만든다

李대통령, 첨단산업 국민보고회



“이재용 결단, 새로운 도약 선도

이병철 회장 도쿄 선언 떠올라

정부, 모든 수단 동원 적극 지원”

SK·셀트리온 투자 동참도 사의

이재명 대통령은 2일 삼성의 충청권 대규모 투자계획 발표에 “오늘 이재용 삼성전자 회장의 이 결단이 대한민국 첨단산업의 새로운 도약을 선도할 것이라고 확신한다”고 밝혔다. 이 대통령은 이 회장의 이번 투자 결정을 1983년 삼성 창업주인 고 이병철 회장이 일본 도쿄에서 반도체 산업 진출을 알렸던 ‘도쿄 선언’에 비유하며 재차 감사의 뜻을 표했다.

이재명 대통령이 2일 충남 아산시에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. 왼쪽부터 이재용 삼성전자 회장, 이재명 대통령, 서정진 셀트리온 회장. 청와대통신사진기자단

호남·충청·영남 등 지역을 순회하며 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트’의 중요성을 강조하고 있는 이 대통령은 일각에서 제기되는 일부 지역 특혜론을 겨냥해선 “분열적으로 접근해서는 안 된다”며 작심 비판했다.



이 대통령은 이날 오전 충남 아산 삼성디스플레이 아산 제2캠퍼스에서 열린 ‘충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 삼성·SK하이닉스·셀트리온 등의 충청권 투자계획 발표를 듣고 “충청에는 무궁무진한 성장의 잠재력이 있다”며 “여기에 기업의 전략적 투자와 중앙·지방정부의 강력한 의지가 더해지면 충청은 대한민국 첨단산업의 중심을 넘어서서 인공지능(AI) 시대를 선도하는 세계적 혁신의 중심지로 우뚝 설 것”이라고 강조했다. 이날 기업들은 반도체, 디스플레이, 이차전지·부품, 바이오 등을 중심으로 충청권에 약 392조원을 투자하겠다고 발표했다.



이 회장은 환영사에서 “국토의 중심 충청은 앞으로 정보기술(IT) 소재 부품의 글로벌 허브로서 더 큰 성장을 이뤄갈 것”이라며 “AI 시대의 미래 성패는 AI를 구동하는 소재와 부품에 달려 있기 때문에 삼성의 미래와도 직결돼 있다”고 말했다.

이재명 대통령이 2일 충남 아산시에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사를 하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 “이 회장의 말씀을 들으면서 고 이병철 회장께서 1983년 도쿄에서 반도체 산업 진출을 선언하셨던 그 역사적 순간이 떠올랐다”며 “그날의 선견지명이 대한민국을 오늘의 반도체 강국으로 만들었던 것처럼 오늘 이 회장의 이 결단이 대한민국 첨단산업의 새로운 도약을 선도할 것”이라고 했다. 또 SK하이닉스와 셀트리온의 대규모 투자계획을 언급하며 “국민을 대표해서 진심으로 감사드린다”고 사의를 표했다. 이 대통령은 “정부는 기업들의 이러한 결단이 빛을 발할 수 있도록 가용한 모든 수단을 동원해서 적극 지원하고, 이를 통해서 반드시 성공시킬 것”이라고 다짐했다.



이 대통령은 야권에서 호남권 반도체 클러스터 조성을 두고 특혜론 등 비판이 나오는 것과 관련해선 “기업들 입장에서는 이걸 가장 효율이 높은 지역에, 가장 효율이 높은 방식으로 집적을 해야 된다”고 강조했다.