고유가 직격탄… 6월 소비자물가 3.2% 급등

6월 소비자물가가 3.2% 오르며 2년6개월 만에 가장 큰 상승폭을 기록했다. 중동전쟁의 영향으로 석유류 물가가 치솟으며 소비자물가가 2개월 연속 3%대의 상승폭을 나타냈다. 한국은행은 국제유가 하락의 영향으로 7월 소비자물가 상승세가 한풀 꺾일 것으로 내다봤다.
국가데이터처가 2일 발표한 ‘6월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 소비자물가지수는 119.99(2020=100)로 전년 동월 대비 3.2% 올랐다.
석유류 가격이 24.7% 오르며 전체 소비자물가를 0.93%포인트 밀어 올렸다. 경유는 33.7% 오르며 2022년 7월(47.0%) 이후 가장 크게 뛰었고, 휘발유는 23.1%, 등유는 23.1% 치솟았다.
재정경제부는 석유 최고가격제 시행으로 6월 소비자물가 상승률을 0.4%포인트 억제하는 효과가 있었다고 분석했다. 다만 석유류 가격의 영향을 받는 공업제품이 4.4% 올랐고, 국제항공료(28.2%)와 해외단체여행비(24.3%)가 뛰면서 서비스 물가도 2.6% 상승했다. 메모리 반도체의 가격 폭등으로 컴퓨터 가격은 22.2% 치솟았다.
농축수산물도 3.2% 상승하며 5월(2.2%)에 비해 상승폭이 커졌다. 특히 파(37.1%), 달걀(10.3%), 쌀(11.7%), 국산쇠고기(7.5%), 수입쇠고기(6.8%), 돼지고기(4.5%) 등 밥상에 자주 오르는 먹거리 가격이 크게 올랐다. 자주 구매하는 품목으로 구성된 생활물가지수는 3.4% 올랐다.
이지호 한은 부총재보는 이날 물가상황 점검회의에서 “생활물가 상승률이 3% 중반의 높은 오름세를 지속하면서 취약계층의 생계비 부담이 큰 상황”이라며 “향후 소비자물가 상승률은 국제유가 하락에 따른 하방 압력을 경기 개선에 따른 수요 압력 확대가 상쇄하면서 당분간 높은 수준을 지속할 전망”이라고 말했다.