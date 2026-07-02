첨단 부품·소재 중심지 조성… 한국판 ‘美 오스틴의 기적’ 시동 [3대 메가프로젝트]

충청권 392조 투자 주요 내용



삼성, 아산에 ‘DP 클러스터’

온양·천안 ‘HBM 거점’ 조성

이재용 “회사 미래 걸린 투자”



SK, 청주 반도체 라인 강화

셀트리온은 PFS 시설 확충

지리적으로 대한민국 중앙에 위치한 충청권이 주요 대기업의 대규모 미래 신산업 투자와 정부의 인공지능(AI) 데이터센터 구축 지원 등에 힘입어 첨단사업 중심지 중 하나로 도약하게 됐다. 2일 충남 아산에서 열린 ‘충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 삼성전자, SK하이닉스, 셀트리온이 반도체, 디스플레이, 바이오 분야 등을 중심으로 총 392조원 규모의 투자 청사진을 공개하면서다.

AR글래스 체험하는 李대통령 이재명 대통령이 2일 충남 아산 삼성디스플레이 아산 캠퍼스에 마련된 삼성 기술 전시장에서 이재용 삼성전자 회장(왼쪽)의 설명을 들으며 ‘AR글래스’를 체험해보고 있다. 청와대사진기자단

삼성전자는 충남과 세종일대를 첨단 부품과 소재 산업의 중심지로 만들기 위해 총 140조원을 투자하겠다고 밝혔다. 이를 통해 양질의 일자리 25만개를 창출한다는 목표다. 우선 삼성디스플레이가 67조원을 들여 충남 아산 지역에 최첨단 디스플레이 클러스터를 조성한다. 투자금은 스마트폰과 확장현실(XR)기기, 휴머노이드 로봇에 쓰이는 고부가가치 유기발광다이오드(OLED) 생산 시설 증설에 사용할 예정이다. 고성능 메모리인 차세대 고대역폭메모리(HBM) 거점 구축을 위해 온양과 천안에도 56조원이 투자된다. HBM 수요 증가에 대응해 온양사업장은 HBM 팹(공장) 5개를 확충하고, 천안사업장은 설비 증설과 현대화를 진행한다. 삼성SDI는 천안에 9조원을 들여 배터리 기술을 검증하는 시설 ‘마더라인’을 구축, 차세대 배터리 기술을 할 수 있는 허브 시설로 삼을 계획이다. 삼성전기는 세종사업장의 AI서버용 패키지 기판 설비 증설에 8조원을 투자한다. 인공지능(AI) 산업 확장으로 수요가 커지고 있는 고성능 패키지 기판 생산 기지로 구축할 예정이다. 이재용 삼성전자 회장은 “AI 시대의 미래 승패는 AI를 구동하는 소재와 부품에 달려 있기 때문에 삼성의 미래와도 직결돼 있다”며 “국토의 중심 충청은 앞으로 IT 소재 부품의 글로벌 허브로 더 큰 성장을 이뤄갈 것”이라고 말했다.



SK하이닉스와 셀트리온은 충북 지역에 집중 투자한다. SK하이닉스는 낸드플래시 제품을 생산하는 청주의 M17 생산 시설에 80조원, 반도체 후공정을 담당하는 P&T7 생산 시설에 20조원을 투입한다. 곽노정 SK하이닉스 사장은 “청주를 대한민국 메모리 반도체 산업 경쟁력을 견인하는 핵심 거점으로 다시금 자리매김 하도록 하겠다”고 강조했다.

청주와 진천에 공장이 있는 셀트리온은 충북 일대에 2조원을 투자해 사전충전형주사제(PFS) 생산 시설을 늘리기로 했다. PFS는 약물을 주사기에 미리 충전해 공급하는 의약품으로, 투약 편의성과 안전성이 높아서 수요가 가파르게 증가하고 있다. 셀트리온은 1조원을 먼저 투입한 뒤, 추후 1조원을 추가로 투자할 예정이다. 서정진 회장 대신 발표에 나선 유영호 셀트리온 사장은 “생산 시설 투자로 기존 2000만 실린지에 5000만 실린지를 더해 총 7000만 실린지의 생산 능력을 확보하게 될 것”이라고 전했다.



기업들의 대규모 지방 투자 계획이 연일 발표되고 있는 가운데, 호남 반도체 클러스터를 포함한 충청권, 영남권의 대형 투자, 이른바 ‘3대 메가프로젝트’가 안착하려면 규제특례와 인재 정주여건을 개선한 실증 특구가 조성돼야 한다는 제언이 나왔다. 이정희 중앙대학교 경제학부 교수는 이날 대한상공회의소가 국무조정실, 포항공과대학교와 공동으로 개최한 ‘지역 균형발전×AI 성장을 위한 해법 토론회’에서 이처럼 밝혔다. 이 교수는 메가프로젝트와 관련해 1980년대 첨단기술 연구 컨소시엄 유치를 통해 대표적 기술도시로 거듭난 ‘미국 오스틴의 기적’ 을 모범 사례로 들었다. 이 교수는 “개인·법인소득세가 거의 없는 세제 환경과 텍사스 오스틴 대학을 거점으로 한 교육·연구 투자가 다양한 경쟁기업과 스타트업을 불러 모았다”며 “메가특구를 혁신의 그릇으로 활용해야 한다”고 말했다.